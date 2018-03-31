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20:55 (мск), источник: Моя Планета

Аллигатор предсказывает пол будущего ребенка

В США существуют разные способы предсказания пола будущего ребенка, но одна американская пара решила использовать экстремальную возможность.

Семья Клиберт владеет фермой аллигаторов и черепах, а также проводит экскурсии и рассказывает об этих рептилиях. Будущий отец Майкл Клиберт поместил выдолбленный арбуз в пасть аллигатора, тот раскусил его, и вокруг разлетелись брызги черничного желе. Значит, будет мальчик.

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Его жена надеялась на девочку, но Майкл рад результату. Он сообщил изданию Today: «В тот момент, когда я засунул арбуз в пасть аллигатору, я думал только о мальчике. Он должен родиться в июле».

Для предсказания пара выбрала 60-летнего Салли, аллигатора, которого поймал дедушка Майкла в 1957 году. По словам Майкла, Салли отзывается на свое имя, понимает основные команды и считается полноправным членом семьи.

Американец нырнул в пруд к аллигатору, чтобы поиграть
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11 июня 2017© Ньюстюб
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