Аллигатор предсказывает пол будущего ребенка

Семья Клиберт владеет фермой аллигаторов и черепах, а также проводит экскурсии и рассказывает об этих рептилиях. Будущий отец Майкл Клиберт поместил выдолбленный арбуз в пасть аллигатора, тот раскусил его, и вокруг разлетелись брызги черничного желе. Значит, будет мальчик.

Его жена надеялась на девочку, но Майкл рад результату. Он сообщил изданию Today: «В тот момент, когда я засунул арбуз в пасть аллигатору, я думал только о мальчике. Он должен родиться в июле».