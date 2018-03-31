ГПК рассказал о режиме работы пунктов упрощенного пропуска на Пасху
На сайте ГПК появилось расписание работы пунктов упрощенного пропуска на границе на Пасху.
На сайте ГПК появилось расписание работы пунктов упрощенного пропуска на границе на Пасху.
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Каждый день будут открыты пункты «Поречье» (Латежерис) и «Дотишки» (Эйшишкес). Первый будет работать с 8.00 до 18.00, второй — с 9.00 до 19.00. Пересечь границу через «Петюлевцы» (Ракай) можно 31 марта и 1 апреля с 8.00 до 18.00, «Геранены» (Кракунай) — в эти же дни с 11.00 до 17.00, «Пицкуны» (Нарвилишкес) — только 1 апреля с 12.00 до 17.00 (для пешеходов).
Проходом в этих пунктах могут воспользоваться постоянные жители приграничной территории.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8−017−216−26−12 (круглосуточно).
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