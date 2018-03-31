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31 марта, источник: СБ - Беларусь сегодня

ГПК рассказал о режиме работы пунктов упрощенного пропуска на Пасху

На сайте ГПК появилось расписание работы пунктов упрощенного пропуска на границе на Пасху.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На белорусско-литовской границе ежедневно круглые сутки будет работать пункт «Видзы» (Твярячюс). «Кемелишки» (Приенай) — 1 и 2 апреля с 9.00 до 16.00, «Лынтупы» (Папялякис) — в понедельник с 8.00 до 20.00, «Мольдевичи» (Адутишкис) — в воскресенье с 8.00 до 20.00.

Каждый день будут открыты пункты «Поречье» (Латежерис) и «Дотишки» (Эйшишкес). Первый будет работать с 8.00 до 18.00, второй — с 9.00 до 19.00. Пересечь границу через «Петюлевцы» (Ракай) можно 31 марта и 1 апреля с 8.00 до 18.00, «Геранены» (Кракунай) — в эти же дни с 11.00 до 17.00, «Пицкуны» (Нарвилишкес) — только 1 апреля с 12.00 до 17.00 (для пешеходов).

Проходом в этих пунктах могут воспользоваться постоянные жители приграничной территории.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8−017−216−26−12 (круглосуточно).

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