ГПК рассказал о режиме работы пунктов упрощенного пропуска на Пасху

На белорусско-литовской границе ежедневно круглые сутки будет работать пункт «Видзы» (Твярячюс). «Кемелишки» (Приенай) — 1 и 2 апреля с 9.00 до 16.00, «Лынтупы» (Папялякис) — в понедельник с 8.00 до 20.00, «Мольдевичи» (Адутишкис) — в воскресенье с 8.00 до 20.00.

Каждый день будут открыты пункты «Поречье» (Латежерис) и «Дотишки» (Эйшишкес). Первый будет работать с 8.00 до 18.00, второй — с 9.00 до 19.00. Пересечь границу через «Петюлевцы» (Ракай) можно 31 марта и 1 апреля с 8.00 до 18.00, «Геранены» (Кракунай) — в эти же дни с 11.00 до 17.00, «Пицкуны» (Нарвилишкес) — только 1 апреля с 12.00 до 17.00 (для пешеходов).