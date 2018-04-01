Воронежские агрономы: дачный сезон в этом году начнется в обычные сроки
Люди часто спешат с посадкой семян, рассчитывая раньше высадить рассаду в открытый грунт и раньше получить урожай.
Люди часто спешат с посадкой семян, рассчитывая раньше высадить рассаду в открытый грунт и раньше получить урожай.
Весна в этом году озадачила дачников. На календаре — начало апреля, а за окном — сугробы и февральская метель. Когда начнется огородный сезон? Когда оттает и прогреется почва? Как отразится на будущем урожае такая снежная зима? Сместится ли
— Тот факт, что в начале апреля на полях лежит полметра снега, еще не говорит о том, что весна будет поздней, — рассказала Раиса Григорьевна. — Как и тот факт, что в этом году много снега, не гарантирует, что почва будет достаточно увлажнена. Оптимальным считается постепенное таяние снега. В этом случае вода успеет впитаться в почву. Если же сейчас резко теплеет, то снег растает очень быстро, вода сбежит ручьями в водоемы и растениям ничего не достанется.
На сегодня агрономы выяснили, что почва не промерзла. Этому способствовала довольно мягкая зима и обилие осадков. Значит, земле не потребуется длительного времени на «размораживание» и она лучше будет лучше поглощать талую воду.
У многих дачников на подоконниках уже зеленеет довольно взрослая рассада. Как быть с ней?
— Люди часто спешат с посадкой семян, рассчитывая раньше высадить рассаду в открытый грунт и раньше получить урожай, — продолжает Раиса Ноздрачева. — Но в наших широтах до 20 мая велика угроза возвратных заморозков (в прошлом году, напомним, последние заморозки были аж в начале июня — Авт.). Высаживать рассаду раньше этого срока — значит, рисковать.
Специалисты напоминают, что рассаду томатов, баклажанов и перцев высаживают на 60-й день после всходов, рассаду огурцов — на 40-ой, кабачки — на 25-ый день. Из этого расчета и нужно сеять семена, чтобы к моменту высадки растения не оказались «переростками».
— Даже если вы видите, что ваша рассада переросла и ей тесно в старых горшочках, не спешите высаживать в ее открытый грунт раньше срока, — говорит Раиса Григорьевна. — Лучше распикировать растения повторно.
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