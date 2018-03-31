Что изменится в Беларуси с 1 апреля
Традиционно начало месяца несет белорусам не самые приятные сюрпризы: как правило, многие услуги дорожают и начинают действовать новые тарифы или законы.
Традиционно начало месяца несет белорусам не самые приятные сюрпризы: как правило, многие услуги дорожают и начинают действовать новые тарифы или законы.
Нацбанк отказывает юрлицам
Юридические лица, владеющие аттестованными бриллиантами, больше не смогут продать их обратно Национальному банку. В этот перечень вошли и банковские структуры.
По мнению регулятора, отказ от обратного выкупа бриллиантов позволит ему оптимизировать собственные статьи расходов.
Вместе с тем, Нацбанк не отказывается от обратного выкупа аттестованных бриллиантов обычных граждан. Камни можно продать, если на руках имеется аттестат и упаковка бриллианта не вскрывалась.
«Дизели» в регионах станут дороже.
Проезд на железнодорожном транспорте городских линий подорожал в Беларуси еще 20 марта. С 1 апреля подорожает проезд на региональных и межрегиональных линиях.
Министерство антимонопольного регулирования, которое отвечает за тарифы в стране, подняло цену на билеты в поездах городских линий от 2% до 6%. Проезд на поездах региональных и межрегиональных линий подорожает сразу на 24% и 32% соответственно.
Сейчас население возмещает лишь 20% затрат на оказание пассажирских железнодорожных перевозок по стране. Поскольку эти перевозки не субсидирует республиканский бюджет, все расходы ложатся на плечи перевозчика.
Повысив тарифы, БелЖД надеется улучшить качество и уровень перевозок, а также обновить подвижной состав. В предыдущий раз тарифы повышались в 2015 году.
Подорожает и аренда.
Базовая арендная величина в апреле увеличится на 0,91 рубля и достигнет тем самым уровня в 16,11 рубля, такое решение приняло белорусское правительство.
В предыдущий раз БАВ повышалась 1 апреля предыдущего года. Тогда базовая арендная величина была установлена на уровне 15 рублей 20 копеек.
От размера БАВ зависят расчеты платы за аренду площадей, которые принадлежат государству, а также там, где доля государства составляет более 50%.
Затронет повышение и стоимость аренды капстроений, изолированных помещений, мест для парковки авто и аренду на рынках и в торговых центрах.
Белтелеком повышает цены.
Естественный монополист на рынке повысит 1 апреля цены на интернет, услуги телеграфа и даже посещение музея связи.
По тарифному плану «Канапа ТВ» за ZALA в месяц придется выложить 6 рублей, а дополнительный «Премиум» обойдется еще в 2 рубля.
Абонемент на интернет Ethernet byfly подорожает до 3,8 рубля, а Кбит на максимальной скорости будет стоить 0,0054 рубля.
По архивному тарифу «Рекорд 50» платить нужно будет 34,4 рубля, а тариф на «Рекорд 25» останется прежним. План «Надежный домосед» абонентам будет обходиться в 15 рублей ежемесячно, а за «Перспективный 10» нужно будет раскошелиться на 12,5 рублей.
Албания дает добро.
Белорусские туристы смогут в этом году 7 месяцев приезжать без виз на Адриатическое море. Такое решение приняли в Албании, и теперь на отпускной сезон отменены визы для отдыхающих из множества стран, включая Беларусь.
Отныне граждане России, Саудовской Аравии, Беларуси, Грузии, Катара, Омана, Таиланда, Китая и Бахрейна с 1 апреля по 31 октября текущего года могут приезжать на курорты Адриатического моря без получения визы.
Белорусы в 2017-м чаще отдыхали в Турции, Египте и Украине.
Для Албании это не новация, страна каждый год вводит подобные меры для популяризации отдыха в стране. Сейчас Тирана начала составлять реальную конкуренцию соседним странам в борьбе за туристов.
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