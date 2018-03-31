Что изменится в Беларуси с 1 апреля

Источник: Sputnik.by

Нацбанк отказывает юрлицам

Юридические лица, владеющие аттестованными бриллиантами, больше не смогут продать их обратно Национальному банку. В этот перечень вошли и банковские структуры.

По мнению регулятора, отказ от обратного выкупа бриллиантов позволит ему оптимизировать собственные статьи расходов.

Вместе с тем, Нацбанк не отказывается от обратного выкупа аттестованных бриллиантов обычных граждан. Камни можно продать, если на руках имеется аттестат и упаковка бриллианта не вскрывалась.

«Дизели» в регионах станут дороже.

Проезд на железнодорожном транспорте городских линий подорожал в Беларуси еще 20 марта. С 1 апреля подорожает проезд на региональных и межрегиональных линиях.

Министерство антимонопольного регулирования, которое отвечает за тарифы в стране, подняло цену на билеты в поездах городских линий от 2% до 6%. Проезд на поездах региональных и межрегиональных линий подорожает сразу на 24% и 32% соответственно.

Сейчас население возмещает лишь 20% затрат на оказание пассажирских железнодорожных перевозок по стране. Поскольку эти перевозки не субсидирует республиканский бюджет, все расходы ложатся на плечи перевозчика.

Повысив тарифы, БелЖД надеется улучшить качество и уровень перевозок, а также обновить подвижной состав. В предыдущий раз тарифы повышались в 2015 году.

Подорожает и аренда.

Базовая арендная величина в апреле увеличится на 0,91 рубля и достигнет тем самым уровня в 16,11 рубля, такое решение приняло белорусское правительство.

В предыдущий раз БАВ повышалась 1 апреля предыдущего года. Тогда базовая арендная величина была установлена на уровне 15 рублей 20 копеек.

От размера БАВ зависят расчеты платы за аренду площадей, которые принадлежат государству, а также там, где доля государства составляет более 50%.

Затронет повышение и стоимость аренды капстроений, изолированных помещений, мест для парковки авто и аренду на рынках и в торговых центрах.

Белтелеком повышает цены.

Естественный монополист на рынке повысит 1 апреля цены на интернет, услуги телеграфа и даже посещение музея связи.

Интернет-телевидение ZALA на тарифе «Все включено» теперь будет стоить 7,40 рубля в месяц. Доступ к сети цифрового телевидения будет стоить ровно 4 рубля.

По тарифному плану «Канапа ТВ» за ZALA в месяц придется выложить 6 рублей, а дополнительный «Премиум» обойдется еще в 2 рубля.

Абонемент на интернет Ethernet byfly подорожает до 3,8 рубля, а Кбит на максимальной скорости будет стоить 0,0054 рубля.

По архивному тарифу «Рекорд 50» платить нужно будет 34,4 рубля, а тариф на «Рекорд 25» останется прежним. План «Надежный домосед» абонентам будет обходиться в 15 рублей ежемесячно, а за «Перспективный 10» нужно будет раскошелиться на 12,5 рублей.

Албания дает добро.

Белорусские туристы смогут в этом году 7 месяцев приезжать без виз на Адриатическое море. Такое решение приняли в Албании, и теперь на отпускной сезон отменены визы для отдыхающих из множества стран, включая Беларусь.

Отныне граждане России, Саудовской Аравии, Беларуси, Грузии, Катара, Омана, Таиланда, Китая и Бахрейна с 1 апреля по 31 октября текущего года могут приезжать на курорты Адриатического моря без получения визы.

Белорусы в 2017-м чаще отдыхали в Турции, Египте и Украине.