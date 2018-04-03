Васаби, хинкали и нарзан
Как патриотизм захватил столы россиян.
Как патриотизм захватил столы россиян.
В еде, как и в моде, есть свои тренды — и они меняются. Даже незыблемый парижский круассан начинает сдаваться под натиском гамбургеров, а в Азии
В год миллениума каждому хотелось быть японцем. Субкультурные журналы печатали фотографии юных модников с Харадзюки, глянцевые — наряжали моделей космическими гейшами, Yohji Yamamoto стал легендой, а в Москве открылся один из первых доступных
Всего за пару лет суши и сашими стали самой модной едой, неумение обращаться с палочками — признаком провинциальности, а «цветочек» васаби, случайно съеденный на вечеринке, — анекдотом, который почти каждый мог рассказать о себе.
Дальнейшее победное шествие суши обеспечила, как ни странно, Норвегия. Долгие годы свежайшая рыба, необходимая для этого блюда, была дорогой, а суши — элитным угощением, которое по карману не каждому. Но в нулевых Норвегия вложила миллионы долларов в проект продвижения своей рыбной продукции на японском рынке. Северный лосось, который раньше не использовался в японской кухне, стал вполне допустимым ингредиентом для сашими и суши, а спрос на него возрос не только в Японии, но и за ее пределами. Очередь у «Гин-но Таки» разошлась по десяткам заведений с очень недорогими роллами и суши из норвежской рыбопродукции — легкими, изысканными и, как с изумлением обнаружили рядовые москвичи, сытными.
Хинкали не были новинкой — у нас всегда уважали грузинскую кухню. Однако в нулевых ее оттеснили более экзотичные суши и пицца, которые к концу десятилетия распространились так широко, что уже начали выходить из моды.
Уже вполне оформившийся креативный класс осознал, что с регулярными поездками в Барселону,
Взлет бургеров был закономерным. Поколение, для которого гамбургер был ностальгическим перекусом школьных лет, подросло и начало зарабатывать деньги. «Штампованные» бургеры перестали их устраивать, зато гурманские варианты со сливочным сыром, ягодным соусом или фалафелем вместо мяса оказались отличным компромиссом между попсой и ресторанными изысками. Времени на долгие обеды у 30-летних нет, равно как и предубеждения к котлете на булке. Так что гамбургеры органично заняли нишу
Гамбургеры перешли из разряда постыдных удовольствий в разряд модного блюда. Певец Тимати открыл собственную бургерную Black Star Burger, Аркадий Новиков, который с точностью сейсмографа улавливает кулинарные веяния, запустил #Farш, а в каждом парке появились фудтраки с бургерами от молодых и дерзких поваров.
Искренняя любовь к квасу — самый неквасной патриотизм из возможных. Конец десятых стал временем интереса ко всему местному — или, как говорят сами трендсеттеры, локальному. Санкции ограничили доступ к продуктам из Европы, и рестораторам
В моду вошли воскресные закупки на рынках и походы в заведения, посвященные настоящей русской кухне, а не театральным кулебякам, осетрам и гурьевской каше. Открылся «Краснодар» Тахира Холикбердиева с салатами из южных овощей и цыплятами в пряном сливовом соусе; «Северяне», в которых Илья Тютенков угощает гостей стейками
Интерес к «своему» вышел за пределы ресторанов. Не только «своя» кухня, «свои» продукты, но и «свои» усилия — москвичи всерьез заинтересовались кулинарией и начали готовить дома не по необходимости, а из любви к искусству. Появились «конструкторы еды»: сервисы, которые привозят ингредиенты к блюдам прямо домой и предлагают научиться готовить не на кулинарном
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