Васаби, хинкали и нарзан

В еде, как и в моде, есть свои тренды — и они меняются. Даже незыблемый парижский круассан начинает сдаваться под натиском гамбургеров, а в Азии бабл-чай с молоком постепенно теснит традиционный зеленый. Блюда входят в моду, становятся мейнстримом и уступают место новым фаворитам. Кажется, сейчас в Москву приходит новый фуд-тренд — рассказываем о нем и о том, как менялась мода на еду в столице.

2000 год. Лихо закручено: роллы и суши

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В год миллениума каждому хотелось быть японцем. Субкультурные журналы печатали фотографии юных модников с Харадзюки, глянцевые — наряжали моделей космическими гейшами, Yohji Yamamoto стал легендой, а в Москве открылся один из первых доступных суши-ресторанов «Гин-но Таки».

Москвичи отметили это дело, обеспечив очередь, какой столица не видела со времен постперестроечного дефицита: для того чтобы попасть в ресторан на углу Камергерского и Тверской, очередь нужно было занимать в районе служебного входа в МХТ.

Всего за пару лет суши и сашими стали самой модной едой, неумение обращаться с палочками — признаком провинциальности, а «цветочек» васаби, случайно съеденный на вечеринке, — анекдотом, который почти каждый мог рассказать о себе.

Дальнейшее победное шествие суши обеспечила, как ни странно, Норвегия. Долгие годы свежайшая рыба, необходимая для этого блюда, была дорогой, а суши — элитным угощением, которое по карману не каждому. Но в нулевых Норвегия вложила миллионы долларов в проект продвижения своей рыбной продукции на японском рынке. Северный лосось, который раньше не использовался в японской кухне, стал вполне допустимым ингредиентом для сашими и суши, а спрос на него возрос не только в Японии, но и за ее пределами. Очередь у «Гин-но Таки» разошлась по десяткам заведений с очень недорогими роллами и суши из норвежской рыбопродукции — легкими, изысканными и, как с изумлением обнаружили рядовые москвичи, сытными.

2011 год. Гамарджоба, генацвале: хинкали и нарзан

Восхождению звезды хинкали в частности и грузинской еды вообще поспособствовал кризис | Источник: РИА "Новости"

Хинкали не были новинкой — у нас всегда уважали грузинскую кухню. Однако в нулевых ее оттеснили более экзотичные суши и пицца, которые к концу десятилетия распространились так широко, что уже начали выходить из моды.

Восхождению звезды хинкали в частности и грузинской еды вообще поспособствовал кризис.

Уже вполне оформившийся креативный класс осознал, что с регулярными поездками в Барселону, Нью-Йорк и Берлин придется повременить и нужно искать альтернативу подешевле и поближе. Тбилиси обрел внезапную популярность, а вместе с ним и грузинская еда, грузинские вина и неизбежная после них грузинская минералка. Открылись «Чито-Ра», сеть «Хинкальная № 1» и десятки других подобных заведений. Многие из них эксплуатировали тему ностальгии по советской эстетике, которой увлеклись те, кто в силу возраста СССР не помнил. Рестораторам даже ничего не пришлось объяснять, все и так знали, что хинкали и хачапури — это вкусно. И дешево: все ингредиенты для хинкали доступны в России, исполинские паровые пельмени с хвостиком можно заказывать поштучно (и одна штука обойдется дешевле чашки чаю), на 300 рублей можно объесться и заодно приобщиться к модному тренду.

2014 год. На булочке с кунжутом: крафтовые бургеры

Гамбургеры перешли из разряда постыдных удовольствий в разряд модного блюда | Источник: Reuters

Взлет бургеров был закономерным. Поколение, для которого гамбургер был ностальгическим перекусом школьных лет, подросло и начало зарабатывать деньги. «Штампованные» бургеры перестали их устраивать, зато гурманские варианты со сливочным сыром, ягодным соусом или фалафелем вместо мяса оказались отличным компромиссом между попсой и ресторанными изысками. Времени на долгие обеды у 30-летних нет, равно как и предубеждения к котлете на булке. Так что гамбургеры органично заняли нишу бизнес-ланча — готовятся они просто и быстро, а экспериментировать с добавками можно бесконечно, бургер стерпит все.

Кроме того, бургер отлично вписывается в модную эстетику простоты и ладно встает в один ряд с нормкорными белыми футболками и картонными стаканчиками с кофе навынос.

Гамбургеры перешли из разряда постыдных удовольствий в разряд модного блюда. Певец Тимати открыл собственную бургерную Black Star Burger, Аркадий Новиков, который с точностью сейсмографа улавливает кулинарные веяния, запустил #Farш, а в каждом парке появились фудтраки с бургерами от молодых и дерзких поваров.

2016−2018 год. Все свое: фермеры, регионы и домашняя еда

Источник: Kari Shea / CC0

Искренняя любовь к квасу — самый неквасной патриотизм из возможных. Конец десятых стал временем интереса ко всему местному — или, как говорят сами трендсеттеры, локальному. Санкции ограничили доступ к продуктам из Европы, и рестораторам волей-неволей пришлось обратить внимание на российские фермерские хозяйства, а вместе с ними — и на особенности региональной кухни.

В моду вошли воскресные закупки на рынках и походы в заведения, посвященные настоящей русской кухне, а не театральным кулебякам, осетрам и гурьевской каше. Открылся «Краснодар» Тахира Холикбердиева с салатами из южных овощей и цыплятами в пряном сливовом соусе; «Северяне», в которых Илья Тютенков угощает гостей стейками ти-бон из брянской говядины и рибай — из воронежской, а витрине ресторана «Рыба моя», восьмого по счету проекта Perelman people, в аквариумах плавают самые настоящие хасанские устрицы из далекого от Москвы Приморского края.