Индексация пенсий, «Музей в подарок» и весенний призыв. Что изменится с 1 апреля

Источник: Агентство «Москва»

Музей в подарок

В Москве со 2 апреля поступит в продажу карта «Музей в подарок» для прохода в музеи без билетов и очередей. Абонемент будет действовать в течение полугода и рассчитан на 10 посещений музеев города. Стоимость карты — 2150 рублей.

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С проектом сотрудничают 13 музеев и их филиалы. По карте можно будет посетить Галерею Ильи Глазунова, Музей Москвы, Мемориальный музей А. Н. Скрябина, Музей советских игровых автоматов, Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Музей хоккея, Институт русского реалистического искусства, Музей Парка Горького, Дом Н. В. Гоголя, Московский государственный музей С. А. Есенина, Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени, Музей наивного искусства и Дом Бурганова.

Закрытие катков

Кстати, 1 апреля — последний день работы ледовых катков в Лианозовском, Измайловском, Гончаровском парках, парке 50-летия Октября, парке «Фили», «Сокольниках», в парках «Дубки» и «Ангарские пруды». Подробнее о расписании в последние дни работы — по ссылке.

В целом этой зимой в столице работали более 1,2 тысячи катков с натуральным льдом и 125 — с искусственным покрытием. Большинство их закрылось 11 марта, однако некоторые продолжили работать из-за низкой температуры воздуха.

Tax Free

Система Tax Free, при которой иностранцам возвращают сумму НДС, входящую в стоимость покупки, с 1 апреля заработает в аэропортах всех российских городов, принимающих чемпионат мира по футболу. Сначала систему протестируют, а уже потом ею смогут воспользоваться болельщики.

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Чтобы вернуть уплаченный НДС, необходимо выполнить ряд условий. Товар должен быть вывезен с территории ЕАЭС в течение трех месяцев после покупки. Кроме того, он должен стоить не меньше 10 тысяч рублей в течение одного календарного дня. При этом система не действует на подакцизные товары.

Чтобы вернуть НДС, необходимо предъявить паспорт и специальный чек из магазина с отметкой таможенного органа, подтверждающей вывоз товара.

В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении пилотных проектов Tax Free в четырех регионах. Речь идет о Красноярском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге. Он добавил, что необходимые изменения в налоговое законодательство приняты.

Индексация пенсий

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Постановление об этом также подписал Дмитрий Медведев. По его словам, на эти цели направлено десять миллиардов рублей. Также повысят другие выплаты для отдельных категорий пенсионеров.

В целом индексация коснется примерно четырех миллионов человек. По данным Минтруда, пенсии и прочие соцвыплаты проиндексируют на 2,9 процента. Средний размер социальной пенсии в стране увеличится на 255 рублей и составит 9062 рубля.

Беговой сезон

Беговой сезон-2018 откроется в Москве 1 апреля на территории Олимпийского комплекса «Лужники» традиционным весенним забегом. Маршрут выстроили по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

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«Апрель» — самый массовый забег весны на пять километров. В этом году на старте ожидаются 7500 человек — это больше, чем собрал первый «Московский Марафон» на двух дистанциях в 2013-м. Кстати, в прошлом году десять спортсменов пробежали дистанцию менее чем за 15 минут.

Помимо «Апреля», в этом сезоне состоятся еще кросс «Лисья гора» (15 апреля и 14 октября), «Московский полумарафон» (20 мая), «Красочный забег» (10 июня) и «Ночной» (28 июля).

26 августа пройдет полумарафон «Лужники», а 23 сентября состоится главное беговое событие сезона — «Московский марафон». Завершит сезон трейловый забег на Крылатских холмах 18 ноября.

Летние вольеры Московского зоопарка

С 1 апреля Московский зоопарк переходит на новый график работы — до 19:00. С этого же дня животных начнут постепенно переводить в летние вольеры — в течение апреля и мая (некоторым животным требуется, чтобы ночная температура составляла 10−15 градусов).

В том числе, в летние вольеры переедут карликовые африканские дикдики — самые маленькие из существующих антилоп. В начале года в их семье случилось прибавление.

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Также посетители впервые смогут увидеть в открытом вольере повзрослевшего азиатского слоненка, который появился на свет в прошлом году. С середины осени детеныш жил в закрытом помещении слоновника.

Новый режим работы вестибюля станции «Комсомольская»

На «Комсомольской» со 2 апреля изменится режим работы вестибюля из-за ремонта эскалатора. Речь о выходе с Кольцевой линии к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам.

По утрам в рабочие дни с 07:00 до 11:00 эскалаторы будут работать только на спуск, а вечером с 16:30 (по пятницам — с 15:30) до 20:00 — на подъем. Вход и выход на кольцевую «Комсомольскую» в эти промежутки будет доступен через одноименную станцию Сокольнической линии. В остальное время попасть на платформу можно будет как обычно.

Ремонт эскалатора планируют завершить 24 мая.

Зарплата столичных метростроителей

Зарплату строителей метро в Москве с 1 апреля поднимут в среднем на 15 процентов. Это решение позволит в ночную смену дополнительно мобилизовать людей, подчеркнул заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В 2017 году в столице открыли четыре станции метро. На Калининско-Солнцевской линии построили 7,25 километра путей и три станции: «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки». На Замоскворецкой линии открыли станцию «Ховрино».

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В 2018 году открыты уже восемь станций. На Большой кольцевой линии 26 февраля ввели первый участок в составе пяти станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Длина участка составила 10,5 километра.

А на Люблинско-Дмитровской линии для пассажиров 22 марта 2018 года открыли три станции метро: «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная».

Автобусные рейсы Москва — Рязань

С 3 апреля из Москвы в Рязань запустят ежедневные автобусные рейсы со столичного автовокзала «Южные ворота» и автостанции «Красногвардейская». Перевозчик «Славянский экспресс» начнет продажу билетов на рейсы с 3 апреля.

Автобусы будут ежедневно отправляться от автостанции «Красногвардейская» в 6:30, 8:30, 9:30, 11:30, а также в 15:30, 16:30, 17:30 и 23:00. С международного автовокзала «Южные ворота» выехать в Рязань можно будет также ежедневно — в 6:30, 12:30, 13:30, 19:45 и 21:15.

По данным Мосгортранса, автобусы будут прибывать в Рязань на автовокзал «Центральный».

Фестиваль «Пасхальный дар»

В Москве с 7 по 15 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный дар». Традиционно он начинается накануне Пасхи.

В столице для праздничных мероприятий подготовят 38 площадок. На фестивале все желающие смогут принять участие в благотворительных акциях — пожертвовать деньги нуждающимся или помочь бездомным животным.

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Главными местами празднования станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки. Большинство площадок будут работать с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье.

Весенний призыв

С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. В Москве на военную службу призовут более шести тысяч человек.

«Главными целями на весенний призыв мы для себя ставим увеличение показателей годности, снижение количества граждан, которые не соответствуют по состоянию здоровья требованиям военной службы, как минимум до десяти процентов, а также повышение эффективности выполнения всех мероприятий для повышения качества этой работы», — сказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Алексей Погонин.

Призыв на военную службу проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для педагогических работников — один раз в год, с 1 мая по 15 июля.

Утилизационный сбор

В России уже с апреля повысят утилизационный сбор на автомобили. Правительство утвердило новые ставки: для легковых машин с объемом двигателя до литра они вырастут почти на 18 процентов — до 33 тысяч рублей.

Для авто с двух- и трехлитровым мотором сбор вырастет почти вдвое и составит 126 тысяч рублей. Хуже всего придется покупателям самых популярных автомобилей — с объемом двигателя от одного до двух литров: величина сбора поднимется на 90% — до 84 тысяч рублей.

Подорожает утилизационный сбор и для грузовиков, и для электромобилей (почти на 15%, до 32,6 тысячи рублей). А вот для самых дорогих и мощных легковушек с двигателем от трех литров правительство решило тариф не поднимать (114,6 тысячи для объема от 3 до 3,5 литра и 181,6 тысячи для более чем 3,5 литра).

Почта подорожает

С 1 апреля отправить письмо, почтовую карточку или бандероль внутри России станет дороже.

Не изменится тариф на обычное письмо весом до 20 граммов. Его отправка по-прежнему обойдется в 22 рубля. Это же касается и простой бандероли — старая цена в 40 рублей не изменится. Тариф на простую почтовую карточку вырос на 1 рубль до 17 рублей.

Другие тарифы таковы: заказная почтовая карточка — 37 рублей (ранее 33), пересылка заказного письма весом до 20 граммов обойдется в 46 рублей (ранее 41), а отправить заказную бандероль весом 100 граммов обойдется в 66 рублей (ранее 60).

Лотерею ограничат

Лотерейные билеты прекратят продавать несовершеннолетним россиянам с 7 апреля. В том числе электронные и лотерейные квитанции.