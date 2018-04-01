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00:45 (мск), источник: ТАСС

В Москве стартует месячник городской уборки, благоустройства и субботников

По словам вице-мэра столицы Петра Бирюкова, за это время планируется привести в порядок цветники и газоны, отремонтировать и покрасить дорожные ограждения, вывезти мусор.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Власти столицы с 1 апреля 2018 года открыли месячник по уборке и благоустройству городских территорий и пригласили жителей принять участие в общегородских субботниках 14 и 21 апреля. Об этом говорится в материалах Комплекса городского хозяйства Москвы.

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При проведении месячника планируется уборка мусора, приведение в порядок цветников и газонов, а также ремонт и покраска малых архитектурных форм и дорожных ограждений, отметил ранее глава комплекса, вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

Субботники пройдут в основном в общественно значимых местах — парках, на площадях. К участию в субботниках пригласили представителей трудовых коллективов, общественность, молодежь. По словам Бирюкова, в 2017 году в городских субботниках приняли участие порядка 2,5 млн жителей и гостей столицы (примерно 20%). В этом году вице-мэр ожидает не меньшее количество участников.

Масштаб уборки

По данным Комплекса городского хозяйства, благоустройство включит пять основных направлений.

На озелененных территориях, например, будет убрано 9 тыс. сухих деревьев и кустарников. Планируется привести в порядок 259 столичных парков, 118 особо охраняемых природных территорий, более 8 тыс. озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме того, в Москве проведут акцию «Миллион деревьев», в рамках которой высадят 430 деревьев и 16,6 тыс. кустарников.

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В жилом фонде отремонтируют 25 тыс. входных дверей в подъездах и освещение в них; во дворах — 11 тыс. детских площадок, 39 тыс. урн и 6 тыс. мусорных контейнеров. На городских территориях подготовят к сезону 58 фонтанов. Сотрудники хозяйственных служб и волонтеры отремонтируют и помоют монументы, благоустроят воинские захоронения и памятники воинской славы.

Также планируется отремонтировать 1,5 млн кв. м дорог, обновить разметку, привести в порядок остановки общественного транспорта и рекламные щиты. Помыть дороги, тротуары и подземные переходы.

Благоустройство затронет и предприятия. На объектах торговли помоют 1,8 млн кв. м витрин, восстановят подсветку. Со строительных площадок вывезут 1,4 млн куб. м мусора. Энергетические компании (МОЭК, МОЭСК, ОЭК, «Мосгаз») приведут в надлежащее состояние свои объекты и территории. Например, москвичи уже привыкли, что распределительно-трансформаторные подстанции в микрорайонах не просто опрятно выглядят, но и стены этих технических «коробок» художественно оформлены.

Волонтеров обеспечат инвентарем

Жители столицы смогут помочь городу в уборке парков, скверов, бульваров, дворовых территорий: они будут сгребать с газонов листья, сучья, красить небольшие скульптуры и сооружения, высаживать деревья и кустарники, обустраивать цветочные клумбы.

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Власти города обещают всех обеспечить инвентарем, транспортом для доставки оборудования и вывоза мусора, посадочным материалом.

Традиция

Как говорится в материалах портала мэра и правительства Москвы mos.ru, традиции субботников в Москве почти 100 лет. На самый первый массовый столичный субботник москвичи вышли 1 мая 1920 года. Убирали Москву вместе с руководством страны в тот день свыше 400 тыс. жителей столицы. Однако традиция чистить, мыть и убирать город пошла от столичных железнодорожников, которые 12 апреля 1919 года на станции Москва-Сортировочная, закончив свою основную смену, бесплатно отремонтировали несколько паровозов.

Впоследствии идею «праздников освобожденного труда», как позже назвал их Владимир Ленин, переняли фабрики и заводы по всей стране. Однако к закату «советской эпохи» такие мероприятия стали восприниматься как «обуза».

Возрождение традиции, где участие граждан в наведении чистоты и порядка — всегда личная инициатива, осознанное волонтерство, а не принуждение, наметилось в последние 10 лет.

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