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11:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Концерт БИ-2: Лева в костюме медведя и Oxxxymiron на экране

Рок-группа с белорусскими корнями показала в Минске «Горизонт событий».

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7
фотографий
7
фотографий

Еще перед концертом музыканты с восторгом рассказывали о необычном экране, который они возят в этом туре. Представляет он собой половину гигантского кольца, которую можно передвигать на сцене в любом направлении. В самом начале концерта экраны выглядели как небосвод, но уже к концу песни они повернулись на 90 градусов и как бы заключили сцену в объятия. Ощущения получились очень необычные и яркие. Усиливало эффект световое шоу.

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Чтобы фотографам было удобней запечатлеть самые эффектные моменты концерта, для них разработали «шпаргалку». Был расписан весь концерт с выходами музыкантом и световыми решениями, с подсказками, где в какой момент лучше снимать.

Например, такими: «Молитва»: всю песню сцена залита нединамичным светом. Зал поднимает фонарики, Лёва большую часть песни проводит на языке (выступающая в фан-зону часть сцены). Хорошая возможность взять общие планы Лёвы на фоне толпы с фонариками. Также можно снять клавишника во время игры — хороший свет позволит сделать интересные кадры.

Фотокорреспонденты, которым обычно на концерте обычно дают снимать только первые три песни, были тронуты вниманием к их работе. Даже странно, что раньше никто этого не делал!

В середине концерта Лева внезапно сообщил, что за сценой находятся его друзья — диджей Михаил Козырев и участник «Квартета И» Ростислав Хаит. Оба хорошо известны поклонникам группы по фильму «Чего хотят мужчины» и «День радио».

Изрядно раздавшийся в размерах Михаил Козырев вышел на сцену и пустился в воспоминания о том, как режиссер фильма Брат Алексей Балабанов попросил его помочь с саундтреком и тот отвез ему целую кучу кассет с молодыми артистами. Балабанов перезвонил ему и сказал: «А что если мы сделаем весь саундтрек «Брата-2» только из песен «БИ-2»? Известная, в общем, история, после которой Лева и Шура буквально проснулись знаменитыми.

Ростислав Хайт повеселил публику фразой о том, что давным давно он, еврейский мальчик из Одессы и подумать не мог, что однажды будет представлять группу, которые создали два еврейских мальчика из Бобруйска, перед 12-тысячной аудиторией в Минске.

На этой щемящей ностальгической ноте концерт продолжился.

На песне «Виски» на экране-сфере появились русские узоры а-ля хохлома, а Лева неожиданно вышел на сцену в костюме медведя. Причем не просто вышел — но и копировал походку косолапого, и подпевал, просовывая микрофон в открытую пасть.

Если вы помните, текст у песни такой:

Пускай круто меня заносит,

Душа чуда сейчас спросит.

Что в Иркутске, что в Норильске.

Какой русский не пьет виски.

В общем, чудес на сцене хватало. А когда Лева стянул с себя голову медведя, оказалось, что он в меховом костюме вспотел насквозь.

Еще один сюрприз не заставил себя ждать. В песне «Пора возвращаться домой», как уже известно, есть фрагмент, где читает рэп Oxxxymiron. Рассчитывать, что и он приехал в Минск, не приходилось — но музыканты нашли интересное решение. Oxxxymiron был на экранах, а группа играла живьем. Бывает наоборот — живой голос под фанеру, но не в случае с БИ-2, конечно. Пожалуй, по накалу и эмоциям это оказался кульминационный момент всего концерта.

Неожиданно социально-злободневным сделали видео для новой песни «Пофигу». Как анонсировали в «шпаргалке» для фотографов, играли песню всего второй раз. Появились изображения телевизоров, которые транслировали все, что обычно валится на наши головы с «голубых экранов» дома: Малахов, показывающий язык, Бабкина с Кадышевой, Стас Михайлов, Дмитрий Киселев… В финале песни анимационный человечек как футбольный мяч пинает телевизор. Смысл ролика понятен без лишних слов…

Исполнив 19 песен, музыканты ушли со сцены. Через несколько минут аплодисментов вышел один барабанщик Боря, и выдал эффектное шоу на ударных. После этого группа исполнила еще три песни и закончила концерт «Серебром».

Михаил Козырев во время своего выступления сказал, что это сейчас лучшее шоу. С ним действительно можно согласиться — БИ-2 всегда отличались умением эффектно оформлять свои песни световым и визуальным рядом. Это касается не только концертов, но и клипов, продвижения в интернете. Но тут группа просто превзошла себя.

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