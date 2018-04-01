За неделю до Пасхи: православные христиане встречают Вербное воскресенье

Источник: РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

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Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста. По их повествованию, Иисус перед своим последним посещением древнего города воскресил праведного Лазаря, жившего в селении Вифания и скончавшегося за четыре дня до прихода туда Господа.

Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям, и когда Христос через несколько дней въезжал на молодом ослике в Иерусалим, люди приветствовали его как царя, выстилая его путь одеждами и пальмовыми ветвями. Тогда же, после воскрешения Лазаря, первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.

«Согласно общехристианскому вероучению, в своей земной жизни Господь Иисус Христос соединяет три служения: царя, первосвященника и пророка. Как пророк он неоднократно свидетельствовал, что произойдет в будущем и с градом Иерусалимом, и со всем миром; как первосвященник — совершает чудеса и исцеления, установит таинство Евхаристии (причащения), возглавит Церковь, о которой проповедует; а как царь он, по сути дела, в первый и единственный открытый раз проявит себя в этот день — входа Господня в Иерусалим», — сказал РИА Новости профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

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Через несколько дней после того, как горожане торжественно встретили Христа, он ими же был распят. В Церкви этот факт объясняют тем, что иудеи ожидали исключительно земного царя, который освободит их от господства римлян и установит свои порядки. Мессия в их понимании был могущественный правитель, с которым израильский народ стал бы непобедимым. Они не были готовы и не хотели принять то, что Христос будет призывать человека к самосовершенствованию и борьбе со злом внутри самого себя, обращать внимание не на внешнее, а на внутреннее — на «Царство, которое внутри вас есть».

В это воскресенье, как и накануне вечером, верующим раздают в храмах распустившиеся вербные ветки — в России они заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Господа жители Иерусалима.

«У нас этот праздник ассоциируется с вербами — первым трогательно красивым весенним растением, которое как бы указывает на грядущую перемену от состояния покоя-смерти к состоянию пробуждения-жизни. Поэтому еще одно название этого праздника — Вербное воскресенье», — поясняет протоиерей Максим Козлов.