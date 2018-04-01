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10:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Редкий автомобиль замечен во Владивостоке

Необычная техника удивила водителей приморской столицы своим внешним видом и возрастом, сообщает DEITA.RU. Гордо красующаяся надпись «Сделано в СССР» на заднем бампере, номера старого образца, формы и размеры автомобильного корпуса не оставляют сомнений, что по дороге передвигается ретро-автомобиль советской эпохи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Единственное, что не сочетается со стилистикой этой машины — современные колеса, которые, скорее всего, ранее принадлежали какому-то японскому автомобилю.

По словам экспертов, на этом видео легковой советский экспериментальный автомобиль Л-1 на базе американского Buick Series 80 1932 года. Такую ретротехнику собирали в Ленинграде с 1933 по 1934 годы. Максимальная скорость аппарата достигает 115 километров в час, а мощность двигателя, согласно официальной информации, составляет 105 лошадиных сил.

Максим Низкодубов.

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