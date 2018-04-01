Редкий автомобиль замечен во Владивостоке

Единственное, что не сочетается со стилистикой этой машины — современные колеса, которые, скорее всего, ранее принадлежали какому-то японскому автомобилю.

По словам экспертов, на этом видео легковой советский экспериментальный автомобиль Л-1 на базе американского Buick Series 80 1932 года. Такую ретротехнику собирали в Ленинграде с 1933 по 1934 годы. Максимальная скорость аппарата достигает 115 километров в час, а мощность двигателя, согласно официальной информации, составляет 105 лошадиных сил.