Редкий автомобиль замечен во Владивостоке
Необычная техника удивила водителей приморской столицы своим внешним видом и возрастом, сообщает DEITA.RU. Гордо красующаяся надпись «Сделано в СССР» на заднем бампере, номера старого образца, формы и размеры автомобильного корпуса не оставляют сомнений, что по дороге передвигается
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