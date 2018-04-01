Стало известно, какие сюрпризы заготовил апрель для приморцев
В начале предстоящей недели очередной глубокий циклон выйдет на Амурскую область и Хабаровский край.
В начале предстоящей недели очередной глубокий циклон выйдет на Амурскую область и Хабаровский край.
В начале предстоящей недели Приморье окажется в теплом секторе, осадков не ожидается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Ближайшая ночь будет тёплой в западной половине края, 0…+6 °C, а на востоке, в поле повышенного давления, холоднее, до -5 °C. День окажется
Во вторник, 3 апреля, ночью в отдельных районах возможны небольшие осадки в виде дождя, на севере со снегом. Температурный фон существенно не изменится. Днём атмосферные фронты сместятся на акваторию Японского моря, осадки прекратятся. За фронтами начнётся рост атмосферного давления и поступление холодной воздушной массы. Температура воздуха понизится на 36 градусов.
Во Владивостоке осадки маловероятны. В начале недели облачная погода, местами возможен туман. Ветер
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