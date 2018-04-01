Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
Агаларов выложил в Сеть забавное селфи с приемной дочкой
Как правильно торговаться при покупке жилья: лайфхаки
Ученые открыли «новый орган»
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
Заколдованный круг: США готовят «ответные меры» на ответ России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Алеся Кафельникова вернулась к бывшему бойфренду
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Кедми: «Мэй не понимает, что значит объявить ультиматум России»
Глава МИД Франции: Макрон собирается в Москву
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
1660-летие Гари Олдмана
10:49 (мск), источник: VLADNEWS

Стало известно, какие сюрпризы заготовил апрель для приморцев

В начале предстоящей недели очередной глубокий циклон выйдет на Амурскую область и Хабаровский край.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 43% 761 мм рт. ст. 6 м/с

В начале предстоящей недели Приморье окажется в теплом секторе, осадков не ожидается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Ближайшая ночь будет тёплой в западной половине края, 0…+6 °C, а на востоке, в поле повышенного давления, холоднее, до -5 °C. День окажется по-весеннему тёплым в континентальных районах, +14…+22 °C, и прохладным на побережье, окутанном низкой облачностью и влажным морским воздухом, +5…+11 °C.

Во вторник, 3 апреля, ночью в отдельных районах возможны небольшие осадки в виде дождя, на севере со снегом. Температурный фон существенно не изменится. Днём атмосферные фронты сместятся на акваторию Японского моря, осадки прекратятся. За фронтами начнётся рост атмосферного давления и поступление холодной воздушной массы. Температура воздуха понизится на 36 градусов.

В середине недели в тыловой части циклона ожидается погода без осадков. В ночные часы морозно, столбики термометров опустятся ниже нуля, до -8 °C. Днём под ярким весенним солнцем воздух на юге Приморья будет прогреваться до +6…+12 °C, на севере до 0…+5 °C.

Во Владивостоке осадки маловероятны. В начале недели облачная погода, местами возможен туман. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха в ночные часы 0…+3 °C, максимальная днём +6…+9 °C. Днём во вторник за холодным фронтом усилится уже северный ветер, но температура воздуха повысится до +10…+12 °C. В середине недели сохранится свежий северный ветер, продолжится адвекция холодного воздуха, поэтому днём будет на 35 градусов прохладнее.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Стало известно, сколько человек будет призвано на военную службу весной...
Мэр Владивостока остался недоволен Спортивной набережной ...
Путин принял отставку Тулеева и назначил Цивилева
Посол в США рассказал о давно задуманной провокации против РФ
Магомедов рассказал о безрезультатных обращениях в полицию
Высланных из США российских дипломатов не пустят на Украину
Захарова: Запад стремится повлиять на проведение ЧМ в России
Дело совладельцев «Суммы»: братьев Магомедовых взяли под стражу
В России исчезла профессия стенографиста
Спорт
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь