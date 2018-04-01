Стало известно, какие сюрпризы заготовил апрель для приморцев

В начале предстоящей недели Приморье окажется в теплом секторе, осадков не ожидается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Ближайшая ночь будет тёплой в западной половине края, 0…+6 °C, а на востоке, в поле повышенного давления, холоднее, до -5 °C. День окажется по-весеннему тёплым в континентальных районах, +14…+22 °C, и прохладным на побережье, окутанном низкой облачностью и влажным морским воздухом, +5…+11 °C.

Во вторник, 3 апреля, ночью в отдельных районах возможны небольшие осадки в виде дождя, на севере со снегом. Температурный фон существенно не изменится. Днём атмосферные фронты сместятся на акваторию Японского моря, осадки прекратятся. За фронтами начнётся рост атмосферного давления и поступление холодной воздушной массы. Температура воздуха понизится на 36 градусов.

В середине недели в тыловой части циклона ожидается погода без осадков. В ночные часы морозно, столбики термометров опустятся ниже нуля, до -8 °C. Днём под ярким весенним солнцем воздух на юге Приморья будет прогреваться до +6…+12 °C, на севере до 0…+5 °C.