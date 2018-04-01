Студентки КрасГМУ записали пародию на песню Ольги Бузовой

Студентки медицинского университета в Красноярске сняли пародийный клип на песню Ольги Бузовой «Мало половин». Свою работу они назвали «Мало пуповин».

В клипе поют и танцуют восемь девушек в медицинской одежде. В тексте песни есть фразы «Тужься чаще, прямо сейчас головка входит в малый таз», «Хочу я спать, быстрее на кровать. Но — надо роды принимать», «Не хочешь появляться — мы уговорим: наше оружие — окситоцин».

На создание ролика ушло 5 дней. Все съемки проходили в учебных комнатах роддома и Перинатального центра и были согласованы с руководством.

Клип был снят для всероссийской олимпиады по гинекологии и акушерству. Работа была признана лучшей на конкурсе.