Студентки КрасГМУ записали пародию на песню Ольги Бузовой
На создание ролика ушло 5 дней.
На создание ролика ушло 5 дней.
Студентки медицинского университета в Красноярске сняли пародийный клип на песню Ольги Бузовой «Мало половин». Свою работу они назвали «Мало пуповин».
В клипе поют и танцуют восемь девушек в медицинской одежде. В тексте песни есть фразы «Тужься чаще, прямо сейчас головка входит в малый таз», «Хочу я спать, быстрее на кровать. Но — надо роды принимать», «Не хочешь появляться — мы уговорим: наше оружие — окситоцин».
На создание ролика ушло 5 дней. Все съемки проходили в учебных комнатах роддома и Перинатального центра и были согласованы с руководством.
Клип был снят для всероссийской олимпиады по гинекологии и акушерству. Работа была признана лучшей на конкурсе.
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