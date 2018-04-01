Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ГД ответила Эстонии и Латвии за грядущую высылку дипломатов РФ
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
Поклонники «разгадали» пол ребенка Тарасова и Костенко
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
Госдеп назвал незаконной ответную высылку дипломатов из России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Генпрокуратура заинтересовалась «Уральскими пельменями» - СМИ
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
1660-летие Гари Олдмана
10:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Студентки КрасГМУ записали пародию на песню Ольги Бузовой

На создание ролика ушло 5 дней.

Студентки медицинского университета в Красноярске сняли пародийный клип на песню Ольги Бузовой «Мало половин». Свою работу они назвали «Мало пуповин».

В клипе поют и танцуют восемь девушек в медицинской одежде. В тексте песни есть фразы «Тужься чаще, прямо сейчас головка входит в малый таз», «Хочу я спать, быстрее на кровать. Но — надо роды принимать», «Не хочешь появляться — мы уговорим: наше оружие — окситоцин».

На создание ролика ушло 5 дней. Все съемки проходили в учебных комнатах роддома и Перинатального центра и были согласованы с руководством.

Клип был снят для всероссийской олимпиады по гинекологии и акушерству. Работа была признана лучшей на конкурсе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Православные отмечают Вербное Воскресенье
Путин принял отставку Тулеева и назначил Цивилева
Посол в США рассказал о давно задуманной провокации против РФ
Магомедов рассказал о безрезультатных обращениях в полицию
Высланных из США российских дипломатов не пустят на Украину
Захарова: Запад стремится повлиять на проведение ЧМ в России
Дело совладельцев «Суммы»: братьев Магомедовых взяли под стражу
В России исчезла профессия стенографиста
Спорт
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь