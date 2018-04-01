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10:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Веркеенко рассказал, что сделает со Спортивной набережной

Глава Владивостока Виталий Веркеенко обозначил стратегическое направление развития одного из самых любимых мест отдыха горожан, сообщает DEITA. RU.

Набережные Владивостока, задумывавшиеся как места для пешеходных прогулок горожан, превратились то ли в торговые ряды, то ли в балаганы. На набережной Цесаревича уже сейчас гоняются друг за другом машинки и зверюшки на пульте управления, дальше стоят непонятные палатки и карусели, которые издают ужасные звуки, причем очень громко. Проходишь дальше — там лошади, а с дальнейшим потеплением начнется и прокат гироскутеров и кальянов.

Спокойные времена на владивостокских набережных все-таки наставали. Не далее как в сентябре 2017 года, во время проведения Восточного экономического форума, волшебным образом на несколько дней с них исчезли все торговцы едой и развлечениями. Но — всего лишь на несколько дней.

Сейчас же мэр Владивостока Виталий Веркеенко провел осмотр муниципальных территорий и имущества на Спортивной набережной, а также проверил работу арендаторов и МУП «Аквамир». С осени 2015 года эта любимая территория отдыха горожан была отдана в аренду «Союзу национальностей Владивостока» осенью 2015 года, однако в начале 2018 года договор был расторгнут по решению Арбитражного суда Приморского края. Долги за аренду в муниципальную казну составили около 4,5 миллионов рублей, при этом арендатор ненадлежащим образом исполнял условия договора.

Глава Владивостока подчеркнул, аренда муниципального имущества — значимая часть доходов городского бюджета, необходимо использовать этот ресурс рационально и эффективно. «На сегодняшний день арендаторы муниципальной собственности задолжали городу около 6 миллиардов рублей. Зачастую арендные ставки для коммерческих предприятий не соответствуют рыночным, но есть и такие случаи, когда цена завышена в разы. Я поручал провести мониторинг в этой сфере, пересмотреть ставки для коммерческих компаний и наоборот снизить их для предприятий с социальной нагрузкой. Не всегда эффективно распоряжаются имуществом и муниципальные предприятия, имеющие его в оперативном управлении», — заявил Виталий Веркеенко.

Накануне в эфире радио «Медиаметрикс. Владивосток» глава города рассказал о том, что одной из главных статей доходов бюджета является арендная плата от муниципального имущества. Но с этим имеются весьма определенные проблемы. «Так произошло в городе, что муниципального имущества практически не осталось. Ни земли, ни зданий, ни другого имущества», — отметил Виталий Веркеенко, — «Моя задача состоит в том, чтобы оставшееся имущество эффективный доход городу Владивостоку».

Подытоживая результаты осмотра Спортивной набережной, глава города высказал стратегическое направление работы мэрии с этой территорией. «Спортивная набережная — это “лицо” города, популярное место отдыха у жителей и гостей. Не нужно превращать ее в торговую улицу. Важно гармонизировать объекты для комфортного времяпровождения», — подчеркнул Виталий Веркеенко.

Дмитрий Санников.

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