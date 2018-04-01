Веркеенко рассказал, что сделает со Спортивной набережной

Набережные Владивостока, задумывавшиеся как места для пешеходных прогулок горожан, превратились то ли в торговые ряды, то ли в балаганы. На набережной Цесаревича уже сейчас гоняются друг за другом машинки и зверюшки на пульте управления, дальше стоят непонятные палатки и карусели, которые издают ужасные звуки, причем очень громко. Проходишь дальше — там лошади, а с дальнейшим потеплением начнется и прокат гироскутеров и кальянов.

Спокойные времена на владивостокских набережных все-таки наставали. Не далее как в сентябре 2017 года, во время проведения Восточного экономического форума, волшебным образом на несколько дней с них исчезли все торговцы едой и развлечениями. Но — всего лишь на несколько дней.

Сейчас же мэр Владивостока Виталий Веркеенко провел осмотр муниципальных территорий и имущества на Спортивной набережной, а также проверил работу арендаторов и МУП «Аквамир». С осени 2015 года эта любимая территория отдыха горожан была отдана в аренду «Союзу национальностей Владивостока» осенью 2015 года, однако в начале 2018 года договор был расторгнут по решению Арбитражного суда Приморского края. Долги за аренду в муниципальную казну составили около 4,5 миллионов рублей, при этом арендатор ненадлежащим образом исполнял условия договора.

Глава Владивостока подчеркнул, аренда муниципального имущества — значимая часть доходов городского бюджета, необходимо использовать этот ресурс рационально и эффективно. «На сегодняшний день арендаторы муниципальной собственности задолжали городу около 6 миллиардов рублей. Зачастую арендные ставки для коммерческих предприятий не соответствуют рыночным, но есть и такие случаи, когда цена завышена в разы. Я поручал провести мониторинг в этой сфере, пересмотреть ставки для коммерческих компаний и наоборот снизить их для предприятий с социальной нагрузкой. Не всегда эффективно распоряжаются имуществом и муниципальные предприятия, имеющие его в оперативном управлении», — заявил Виталий Веркеенко.

Накануне в эфире радио «Медиаметрикс. Владивосток» глава города рассказал о том, что одной из главных статей доходов бюджета является арендная плата от муниципального имущества. Но с этим имеются весьма определенные проблемы. «Так произошло в городе, что муниципального имущества практически не осталось. Ни земли, ни зданий, ни другого имущества», — отметил Виталий Веркеенко, — «Моя задача состоит в том, чтобы оставшееся имущество эффективный доход городу Владивостоку».

Подытоживая результаты осмотра Спортивной набережной, глава города высказал стратегическое направление работы мэрии с этой территорией. «Спортивная набережная — это “лицо” города, популярное место отдыха у жителей и гостей. Не нужно превращать ее в торговую улицу. Важно гармонизировать объекты для комфортного времяпровождения», — подчеркнул Виталий Веркеенко.