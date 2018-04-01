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10:32 (мск), источник: АиФ Красноярск

Последствие сильнейшего снегопада устраняют на юге Красноярского края

В воскресенье ожидается ухудшение погоды.

Источник: РИА "Новости"

В Минусинске устраняют последствие сильнейшего снегопада. За ночь в районе высота снежных сугробов составила 40−50 см.

Как сообщают в мэрии, были приостановлены автобусные маршруты, вся имеющаяся техника вышла на уборку улиц, провели подсыпку противогололёдными материалами, коммунальщики также расчищали пешеходные переходы. Движение общественного транспорта в течение дня было восстановлено, но загородные маршруты по району пока не действуют. В воскресенье, прогнозируется умеренный снег, но ветер до 15−18 м/с и оттепель до +1 образуют сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах и деревьях, днём местами порывы северо-восточного ветра 15−18м/с, на автодорогах сильная гололедица.

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