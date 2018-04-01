Последствие сильнейшего снегопада устраняют на юге Красноярского края

Как сообщают в мэрии, были приостановлены автобусные маршруты, вся имеющаяся техника вышла на уборку улиц, провели подсыпку противогололёдными материалами, коммунальщики также расчищали пешеходные переходы. Движение общественного транспорта в течение дня было восстановлено, но загородные маршруты по району пока не действуют. В воскресенье, прогнозируется умеренный снег, но ветер до 15−18 м/с и оттепель до +1 образуют сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах и деревьях, днём местами порывы северо-восточного ветра 15−18м/с, на автодорогах сильная гололедица.