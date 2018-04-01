Последствие сильнейшего снегопада устраняют на юге Красноярского края
В воскресенье ожидается ухудшение погоды.
В воскресенье ожидается ухудшение погоды.
В Минусинске устраняют последствие сильнейшего снегопада. За ночь в районе высота снежных сугробов составила 40−50 см.
Как сообщают в мэрии, были приостановлены автобусные маршруты, вся имеющаяся техника вышла на уборку улиц, провели подсыпку противогололёдными материалами, коммунальщики также расчищали пешеходные переходы. Движение общественного транспорта в течение дня было восстановлено, но загородные маршруты по району пока не действуют. В воскресенье, прогнозируется умеренный снег, но ветер до 15−18 м/с и оттепель до +1 образуют сильное
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