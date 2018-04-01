Ливневую канализацию на улице Авиаторов отремонтируют

Ливневую канализацию по ул. Авиаторов в Советском районе Красноярска планируют отремонтировать. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена работ превышает 11,5 млн рублей.

Заказчик работ — МКУ «УДИБ». Подрядчика планируют выбрать в конце апреля.

Подрядчик должен будет вскрыть дорожное полотно, промыть существующие сети, присоединить к ним новые трубы, восстановить покрытие и дорожные объекты. Работы требуется завершить до 15 сентября этого года.