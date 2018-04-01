Ливневую канализацию на улице Авиаторов отремонтируют
Начальная (максимальная) цена работ превышает 11,5 млн рублей.
Начальная (максимальная) цена работ превышает 11,5 млн рублей.
Ливневую канализацию по ул. Авиаторов в Советском районе Красноярска планируют отремонтировать. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена работ превышает 11,5 млн рублей.
Заказчик работ — МКУ «УДИБ». Подрядчика планируют выбрать в конце апреля.
Подрядчик должен будет вскрыть дорожное полотно, промыть существующие сети, присоединить к ним новые трубы, восстановить покрытие и дорожные объекты. Работы требуется завершить до 15 сентября этого года.
На качество работ должна действовать гарантия два года.
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