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10:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ливневую канализацию на улице Авиаторов отремонтируют

Начальная (максимальная) цена работ превышает 11,5 млн рублей.

Ливневую канализацию по ул. Авиаторов в Советском районе Красноярска планируют отремонтировать. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена работ превышает 11,5 млн рублей.

Заказчик работ — МКУ «УДИБ». Подрядчика планируют выбрать в конце апреля.

Подрядчик должен будет вскрыть дорожное полотно, промыть существующие сети, присоединить к ним новые трубы, восстановить покрытие и дорожные объекты. Работы требуется завершить до 15 сентября этого года.

На качество работ должна действовать гарантия два года.

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