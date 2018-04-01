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08:37 (мск), источник: 365info.kz

Погода 1 апреля: шквал, гроза и град

Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 50% 762 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: 365info.kz

По прогнозу РГП «Казгидромет», 1 апреля на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние антициклон, с которым сохраняется погода без осадков.

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Лишь на юге и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируется неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге местами сильные. Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юге — шквал, гроза и возможен град..

В Кызылординской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15−20 м/с, ночью местами гололед. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15−20 м/с, в Жамбылской области — туман, возможен град.

В Алматинской области ожидается усиление ветра 18−23 м/с, ночью местами гроза. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами метель. В Карагандинской, днем Павлодарской областях местами усилится ветер 15−20 м/с, в Карагандинской области местами туман. В Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман.

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