Погода 1 апреля: шквал, гроза и град

По прогнозу РГП «Казгидромет», 1 апреля на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние антициклон, с которым сохраняется погода без осадков.

Лишь на юге и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируется неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге местами сильные. Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юге — шквал, гроза и возможен град..



В Кызылординской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15−20 м/с, ночью местами гололед. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15−20 м/с, в Жамбылской области — туман, возможен град.