Ринат Билялетдинов покидает «СКА-Хабаровск»

«После игры у нас состоялась беседа с Ринатом Саяровичем. Мы обсудили игру команды в последних матчах и дальнейшие турнирные перспективы. В этой оценке мы пришли к общему знаменателю: ни клуб, в лице Попечительского совета, ни тренер не удовлетворены сложившимся положением вещей — прежде всего результатом в виде набранных очков. Поэтому решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию стало, в своём роде, выходом из ситуации. И, хочу подчеркнуть, что это — обоюдное решение. Также хочу добавить, что перед тренерским штабом во главе с Ринатом Саяровичем изначально стояла непростая задача — попытаться сохранить команду в РФПЛ и выйти в полуфинал Кубка России. И главный тренер делал все от себя зависящее, чтобы ее решить. К сожалению, в футболе, как и в жизни, сумма приложенных усилий не всегда даёт положительный результат. Не хочется делать сейчас какие-либо выводы, что называется, по горячим следам. Нужно время, чтобы понять причины неудач.