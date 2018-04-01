Белорусские католики празднуют сегодня Пасху

Источник: Sputnik.by

Католический мир отмечает главный праздник христианского религиозного календаря — Светлое Христово Воскресенье. Накануне во всех католических храмах Беларуси прошли праздничные пасхальные службы. Предстоятель римско-католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич возглавил пасхальную службу в архикафедральном костеле имени Святой Девы Марии. Накануне в субботу в храмах прошло освящение пасхальных блюд.

Читайте также Что изменится в Беларуси с 1 апреля

В минский архикафедральный собор, откуда велась прямая телетрансляция пасхальной службы, пришли сотни верующих. В воскресенье утром в костелах продолжатся праздничные пасхальные службы. В архикафедральном костеле первая служба начнется в 7:00, затем в 11:30, в 13:00 и в 18:00.

Пасхальное послание

Перед Светлым Христовым Воскресением митрополит Кондрусевич обратился с традиционным посланием к прихожанам и священнослужителям.

«Пасха, которую мы празднуем в день памяти воскресения Христа, является праздником не прошлого, а будущего. Она открывает нам правду о том, что будущее имеет смысл, потому что ей обладает не кто-то другой, а воскресший Иисус. Он ждет нас не только в небе, но и на земле, чтобы помогать в этой жизни», — говорится в пасхальном послании митрополита Минско-Могилевского архиепископа Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича.

Он выразил надежду, что Великий праздник станет обновлением не только в душах людей, но и в обществе в целом.

«Пусть правда воскресения станет новой духовной инъекцией, которая восстановит жизнь нашего общества, а воскресший Спаситель будет нашей надеждой и ведет в счастливое будущее», — сказано в послании митрополита.

Вербное Воскресенье и Песах

Кондрусевич также поздравил православных, у которых Пасха наступит через неделю.

«Поздравляю братьев и сестер православных, которые будут отмечать праздник победы Христа над злым духом, грехом и смертью через неделю», — сказано в послании.

Сегодня православный мир отмечает Вербное воскресенье, когда у католиков проходят пасхальные службы, у православных вспоминают Вход господень в Иерусалим. Иудеи в эти дни также отмечают Пасху — у них Песах наступил в минувшую пятницу после захода солнца.

Окончание поста