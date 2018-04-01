Белорусские католики празднуют сегодня Пасху
Митрополит Кондрусевич надеется, что правда воскресения Спасителя станет новой духовной инъекцией, которая обновит жизнь белорусского общества.
Митрополит Кондрусевич надеется, что правда воскресения Спасителя станет новой духовной инъекцией, которая обновит жизнь белорусского общества.
Католический мир отмечает главный праздник христианского религиозного календаря — Светлое Христово Воскресенье. Накануне во всех католических храмах Беларуси прошли праздничные пасхальные службы. Предстоятель
В минский архикафедральный собор, откуда велась прямая телетрансляция пасхальной службы, пришли сотни верующих. В воскресенье утром в костелах продолжатся праздничные пасхальные службы. В архикафедральном костеле первая служба начнется в 7:00, затем в 11:30, в 13:00 и в 18:00.
Пасхальное послание
Перед Светлым Христовым Воскресением митрополит Кондрусевич обратился с традиционным посланием к прихожанам и священнослужителям.
«Пасха, которую мы празднуем в день памяти воскресения Христа, является праздником не прошлого, а будущего. Она открывает нам правду о том, что будущее имеет смысл, потому что ей обладает не
Он выразил надежду, что Великий праздник станет обновлением не только в душах людей, но и в обществе в целом.
«Пусть правда воскресения станет новой духовной инъекцией, которая восстановит жизнь нашего общества, а воскресший Спаситель будет нашей надеждой и ведет в счастливое будущее», — сказано в послании митрополита.
Вербное Воскресенье и Песах
Кондрусевич также поздравил православных, у которых Пасха наступит через неделю.
«Поздравляю братьев и сестер православных, которые будут отмечать праздник победы Христа над злым духом, грехом и смертью через неделю», — сказано в послании.
Сегодня православный мир отмечает Вербное воскресенье, когда у католиков проходят пасхальные службы, у православных вспоминают Вход господень в Иерусалим. Иудеи в эти дни также отмечают Пасху — у них Песах наступил в минувшую пятницу после захода солнца.
Окончание поста
Сегодня у католиков закончился Пасхальный пост. В соответствии с традицией, вся семья в Светлое Пасхальное Воскресенье садится за праздничный стол и разговляется освященной в костелах пищей — на стол в этот день ставят куличи, яйца, вино, колбасы. Через девять дней, во вторник, католики будут отмечать Радуницу — поминать усопших.
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