В Красноярске на следующей неделе наступит настоящая весна
Потепление придёт к середине недели.
Потепление придёт к середине недели.
Долгожданные теплые дни придут в Красноярск в середине предстоящей недели, сообщают красноярские синоптики.
Начало недели будет прохладным — не выше 2 градусов, пасмурно и ветрено, ночью до -9. В среду будет холоднее всего — до -1 днём. Первым
Судя по данным Гисметео, в ближайшие две недели днём будут устойчивые плюсовые температуры, ночью же — заморозки.
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