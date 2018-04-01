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10:19 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на следующей неделе наступит настоящая весна

Потепление придёт к середине недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 43% 761 мм рт. ст. 6 м/с

Долгожданные теплые дни придут в Красноярск в середине предстоящей недели, сообщают красноярские синоптики.

Начало недели будет прохладным — не выше 2 градусов, пасмурно и ветрено, ночью до -9. В среду будет холоднее всего — до -1 днём. Первым по-настоящему тёплым станет четверг, 5 апреля, +9 градусов, появится солнце. В пятницу уже будет +12, ночью ещё минусовые температуры, но к выходным в тёмное время суток столбик термометра не опустится до минуса.

Судя по данным Гисметео, в ближайшие две недели днём будут устойчивые плюсовые температуры, ночью же — заморозки.

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