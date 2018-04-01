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09:00 (мск), источник: Nur.kz

Телеведущая оставила многолетнюю карьеру ради бизнеса в Актобе

Руководитель детского продюсерского центра Жанаргуль Досова за два года подняла бизнес с нуля и завоевала титул «Бизнес леди Казахстана» среди актюбинских женщин-предпринимателей, передает NUR.KZ.

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Для телеведущей Жанаргуль Досовой путь в бизнесе начался после 16-летнего опыта на телевидении и радио. Долгое время женщина работала на телевидении, однако настал момент, когда расти было некуда. Появилось желание поменять сферу деятельности, а для этого надо было менять свое мышление. Книги и тренинги, практический опыт в сетевом маркетинге, работа с личным коучем и постоянное самообразование не заставили долго ждать.

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«Чтобы достичь успеха по профессии, мне приходилось очень много работать и практически не видеть свою дочь — Жулдыз. Пересмотрев приоритеты, я приняла решение оставить свою карьеру и последовала за мечтой ребенка. Так появилась идея создания продюсерского центра», — объясняет Жанаргуль.

Новоиспеченный предприниматель понимала, что конкуренция в данном сегменте рынка высока и нужно чем-то отличиться. Так появилась идея комплексного обучения творческих детей с дальнейшим продвижением. Жанаргуль начала бизнес с нуля, на 65 квадратных метрах арендуемой площади, оборудования и мебели, взятых в долг. Сейчас имеются два филиала по городу для стартового обучения и Дом звезд с собственным концертным залом, кабинетами для вокала и хореографии и профессиональной звукостудией.

«Дети получают базовые знания о вокале, хореографии и актерском мастерстве, работают над своими блоками, над своей уверенностью, командными взаимоотношениями, лидерским развитием. А в Дом звезд попадают дети, добившиеся высоких результатов в теоретических и практических навыках. Из них мы создаем новые музыкальные проекты», — отметила Жанаргуль.

Один из первых проектов продюсерского центра — детская музыкальная группа «LaLaBand», которая уже сегодня известна многим тинейджерам Казахстана.

«Все это время мы занимались обучением детей, а в этом году начали процесс продюсирования. “LaLaBand” состоит из талантливых девочек-подростков, каждая из которых индивидуальна. На сегодняшний день снят клип на дебютный трек “Жалықпа”, который является официальным саундтреком к фильму “Жаса”. Ведется активная работа над первым альбомом. Над ним трудится армия людей: продюсер, музыкальный продюсер, арт директор, композитор, автор текста, битмейкер, аранжировщик, звукорежиссер», — отмечает Жанаргуль Досова.

А недавно бизнесвумен победила на региональном туре республиканского конкурса, завоевав титул «лучшей бизнес леди» Актюбинской области. Оглядываясь назад, Жанаргуль поняла, что прежде, чем добиться успеха в бизнесе, нужно быть готовым к неудачам. А если ты боишься, то не видать успеха. Усилия и энергия, которые Жанаргуль вкладывала в любимое дело, наконец, дали свои плоды. Судьба улыбнулась трудолюбивой девушке и подарила успех в личной жизни и на финансовом поприще. Так в жизни Жанаргуль появилась опора в виде крепкого мужского плеча.

«Жизнь откликается не на пожелания, мечты, а на заслуги. Видимо, когда ты этого заслуживаешь, получаешь то, что просишь. И в нужный момент в моей жизни появилась опора в виде моего партнера по жизни и по бизнесу Алибека Баяубаева. Сегодня с его помощью мы превращаемся из малого бизнеса в средний», — рассказывает Жанаргуль Досова.

Лозунг компании «Мы создаем популярность» неслучаен. По словам Жанаргуль, настало время медийных личностей. Именно они ближайшие пять лет будут преуспевать. Это люди, которые могут создавать рейтинги, обладают трафиком и влиянием на него. Поэтому важно не только обучать детей творческим навыкам, но и делать из них «популярный бренд». Среди актюбинских чиновников наиболее известными медийными личностями или «человеком — брендом» Жанаргуль считает акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева, акима Актобе Ильяса Испанова, среди депутатов — Кульшат Масалимову, Калаушу и Аскара Садыковых, среди спортсменов — Самата Смакова и Евгения Гончарова. При этом очень важно медийной личности всегда быть в тренде и поддерживать актуальность, так как рейтинги непредсказуемы, уверена Жанаргуль.

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