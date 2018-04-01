Телеведущая оставила многолетнюю карьеру ради бизнеса в Актобе

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Для телеведущей Жанаргуль Досовой путь в бизнесе начался после 16-летнего опыта на телевидении и радио. Долгое время женщина работала на телевидении, однако настал момент, когда расти было некуда. Появилось желание поменять сферу деятельности, а для этого надо было менять свое мышление. Книги и тренинги, практический опыт в сетевом маркетинге, работа с личным коучем и постоянное самообразование не заставили долго ждать.

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«Чтобы достичь успеха по профессии, мне приходилось очень много работать и практически не видеть свою дочь — Жулдыз. Пересмотрев приоритеты, я приняла решение оставить свою карьеру и последовала за мечтой ребенка. Так появилась идея создания продюсерского центра», — объясняет Жанаргуль.

Новоиспеченный предприниматель понимала, что конкуренция в данном сегменте рынка высока и нужно чем-то отличиться. Так появилась идея комплексного обучения творческих детей с дальнейшим продвижением. Жанаргуль начала бизнес с нуля, на 65 квадратных метрах арендуемой площади, оборудования и мебели, взятых в долг. Сейчас имеются два филиала по городу для стартового обучения и Дом звезд с собственным концертным залом, кабинетами для вокала и хореографии и профессиональной звукостудией.

«Дети получают базовые знания о вокале, хореографии и актерском мастерстве, работают над своими блоками, над своей уверенностью, командными взаимоотношениями, лидерским развитием. А в Дом звезд попадают дети, добившиеся высоких результатов в теоретических и практических навыках. Из них мы создаем новые музыкальные проекты», — отметила Жанаргуль.

Один из первых проектов продюсерского центра — детская музыкальная группа «LaLaBand», которая уже сегодня известна многим тинейджерам Казахстана.

«Все это время мы занимались обучением детей, а в этом году начали процесс продюсирования. “LaLaBand” состоит из талантливых девочек-подростков, каждая из которых индивидуальна. На сегодняшний день снят клип на дебютный трек “Жалықпа”, который является официальным саундтреком к фильму “Жаса”. Ведется активная работа над первым альбомом. Над ним трудится армия людей: продюсер, музыкальный продюсер, арт директор, композитор, автор текста, битмейкер, аранжировщик, звукорежиссер», — отмечает Жанаргуль Досова.

А недавно бизнесвумен победила на региональном туре республиканского конкурса, завоевав титул «лучшей бизнес леди» Актюбинской области. Оглядываясь назад, Жанаргуль поняла, что прежде, чем добиться успеха в бизнесе, нужно быть готовым к неудачам. А если ты боишься, то не видать успеха. Усилия и энергия, которые Жанаргуль вкладывала в любимое дело, наконец, дали свои плоды. Судьба улыбнулась трудолюбивой девушке и подарила успех в личной жизни и на финансовом поприще. Так в жизни Жанаргуль появилась опора в виде крепкого мужского плеча.

«Жизнь откликается не на пожелания, мечты, а на заслуги. Видимо, когда ты этого заслуживаешь, получаешь то, что просишь. И в нужный момент в моей жизни появилась опора в виде моего партнера по жизни и по бизнесу Алибека Баяубаева. Сегодня с его помощью мы превращаемся из малого бизнеса в средний», — рассказывает Жанаргуль Досова.