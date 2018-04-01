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08:49 (мск), источник: Kazinform

Музеи стали бесплатными в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Все музеи в Северо-Казахстанской области теперь можно посещать бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Посмотреть экспозицию любого музея можно бесплатно в любое время. Заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Зауре Нурмуканова говорит, что из областного бюджета выделят средства в сумме, которую получали музеи от продажи билетов.

«Ежегодно сумма не превышала 6,2 миллионов тенге. Музеи планируют расширить сферу предоставляемых услуг — как источник получения дополнительного дохода», — сказала Зауре Нурмуканова.

Если же посетители хотят воспользоваться услугами экскурсовода или участвовать в тематических мероприятиях музеев, то за эти услуги придется заплатить.

Инициатива сделать бесплатным вход в североказахстанские музеи принадлежит главе региона Кумару Аксакалову. Аким области уверен, это позволит увеличить количество посетителей и иностранных туристов.

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