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11:23 (мск), источник: Sputnik

В России ликвидировали одну профессию

Секретарь-стенографистка невостребованна, поэтому официально исключена из Квалификационного справочника.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В России официально перестала существовать профессия стенографиста. Соответствующий приказ подписал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сообщают «Известия».

Из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих упразднены и исключены должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро».

В Минтруде объяснили такое решение невостребованностью профессии.

Ранее аналитики в Таджикистане составили список специальностей, которые в следующем десятилетии могут стать менее востребованными, а то и полностью исчезнуть. В этом перечне — кондуктор на общественном транспорте, правовед, банковский работник и кассир.

В связи с развитием робототехники и широкой автоматизации специалисты специалисты пытаются спрогнозировать масштабы технологической безработицы в долгосрочной перспективе.

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