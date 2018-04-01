В России ликвидировали одну профессию

Из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих упразднены и исключены должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро».

Ранее аналитики в Таджикистане составили список специальностей, которые в следующем десятилетии могут стать менее востребованными, а то и полностью исчезнуть. В этом перечне — кондуктор на общественном транспорте, правовед, банковский работник и кассир.