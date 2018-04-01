Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китайцы резко ответили Британии за нападки на РФ по Скрипалю
Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из РФ
Агаларов выложил в Сеть забавное селфи с приемной дочкой
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Почти половина генетических тестов могут врать
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Госдеп назвал незаконной ответную высылку дипломатов из России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
«На коленях постоянно стоим»: Лукашенко грубо высказался о РФ
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10Самые живописные мосты мира
10:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Красивые волосы слишком дорого обошлись жительнице Владивостока

Жительница Ленинского района Владивостока сообщила в полицию о мошеннических действиях со стороны неизвестной, сообщает корреспондент DEITA. RU. По словам девушки, на одном из сайтов она нашла объявление об услугах по качественному наращиванию волос.

Горожанка позвонила по указанному телефону и пообщалась с женщиной, которая обещала ее принять и попросила перевести ей аванс в несколько тысяч рублей за предстоящую работу.

Доверчивая девушка выполнила просьбу незнакомки, после чего последняя отключила телефон и перестала выходить на связь. После этого потерпевшая поняла, что она стала жертвой обмана, и сообщила о происшествии в полицию.

Заявительница попросила привлечь аферистку к ответственности и сообщила номер ее телефона, который был указан в объявлении.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Личность подозреваемой в мошенничестве устанавливается.

К слову, во Владивостоке мастера за наращивание 50 см волос просят от 6000 до 12 тысяч в среднем.

Игорь Бегунов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 С 1 апреля пенсионерам будет полегче
Реалии российской армии не для слабонервных: приморец честно рассказал о службе
Выборы нового главы Кемеровской области пройдут 9 сентября
Посол в США рассказал о давно задуманной провокации против РФ
Магомедов рассказал о безрезультатных обращениях в полицию
Высланных из США российских дипломатов не пустят на Украину
Захарова: Запад стремится повлиять на проведение ЧМ в России
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
Дело совладельцев «Суммы»: братьев Магомедовых взяли под стражу
Спорт
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь