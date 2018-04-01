Красивые волосы слишком дорого обошлись жительнице Владивостока

Горожанка позвонила по указанному телефону и пообщалась с женщиной, которая обещала ее принять и попросила перевести ей аванс в несколько тысяч рублей за предстоящую работу.

Доверчивая девушка выполнила просьбу незнакомки, после чего последняя отключила телефон и перестала выходить на связь. После этого потерпевшая поняла, что она стала жертвой обмана, и сообщила о происшествии в полицию.

Заявительница попросила привлечь аферистку к ответственности и сообщила номер ее телефона, который был указан в объявлении.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Личность подозреваемой в мошенничестве устанавливается.

К слову, во Владивостоке мастера за наращивание 50 см волос просят от 6000 до 12 тысяч в среднем.