Кубанские вузы вошли в объединенный совет по защите диссертаций

Приказ о выдаче разрешения на создание объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук издало Министерство образования и науки РФ.

Ученые степени будут присваивать по двум научным специальностям: «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» и «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)», сообщает пресс-служба КГИК.

От этого учебного заведения в состав совета вошли доктор педагогических наук, профессор Диана Горбачева (заместитель председателя), доктор педагогических наук, профессор Наталья Туравец, доктор искусствоведения, доцент Татьяна Шак и другие.