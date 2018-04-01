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09:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанские вузы вошли в объединенный совет по защите диссертаций

Его создали на базе Краснодарского института культуры, Армавирского государственного педагогического университета и Белгородского государственного института искусств и культуры.

Приказ о выдаче разрешения на создание объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук издало Министерство образования и науки РФ.

Ученые степени будут присваивать по двум научным специальностям: «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» и «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)», сообщает пресс-служба КГИК.

От этого учебного заведения в состав совета вошли доктор педагогических наук, профессор Диана Горбачева (заместитель председателя), доктор педагогических наук, профессор Наталья Туравец, доктор искусствоведения, доцент Татьяна Шак и другие.

Заседания совета поочередно будут проходить в каждом вузе.

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