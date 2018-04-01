Кубанские вузы вошли в объединенный совет по защите диссертаций
Его создали на базе Краснодарского института культуры, Армавирского государственного педагогического университета и Белгородского государственного института искусств и культуры.
Его создали на базе Краснодарского института культуры, Армавирского государственного педагогического университета и Белгородского государственного института искусств и культуры.
Приказ о выдаче разрешения на создание объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук издало Министерство образования и науки РФ.
Ученые степени будут присваивать по двум научным специальностям: «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» и «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)», сообщает
От этого учебного заведения в состав совета вошли доктор педагогических наук, профессор Диана Горбачева (заместитель председателя), доктор педагогических наук, профессор Наталья Туравец, доктор искусствоведения, доцент Татьяна Шак и другие.
Заседания совета поочередно будут проходить в каждом вузе.
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