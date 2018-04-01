В Волгограде в пасхальном квесте примут участие 5 молодежных команд

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе волгоградской епархии, игра пройдет 8 апреля на территории храма святого равноапостольного князя Владимира в Дзержинском районе. Участвовать в квесте могут молодые люди возраста от 16 до 25 лет. Для участия необходимо собрать команду из 4 человек и зарегистрироваться в группе II Пасхальный квест ВКонтакте до 16 часов 5 апреля. На стене в группе необходимо указать название команды, состав, капитана и прикрепить фото. Первую зарегистрированную команду ожидает подарок.