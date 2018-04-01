В Волгограде в пасхальном квесте примут участие 5 молодежных команд
В Волгограде в день Пасхи, 8 апреля, пройдет II молодежный Пасхальный квест.
В Волгограде в день Пасхи, 8 апреля, пройдет II молодежный Пасхальный квест.
Открыта регистрация команд на участие в нем.
Как сообщили РИАЦ в
Количество игроков ограничено, в квесте примут участие всего пять команд.
В ходе состязания командам предстоит пройти 6 «станций» и на скорость выполнить интеллектуальные и спортивные задания. Победителей наградят ценным призом. После игры всех участников ожидает пасхальное чаепитие.
Организатор II Пасхального квеста: православное молодежное общество «Владимирская дружина» при храме святого равноапостольного князя Владимира.
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