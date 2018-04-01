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09:52 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде в пасхальном квесте примут участие 5 молодежных команд

В Волгограде в день Пасхи, 8 апреля, пройдет II молодежный Пасхальный квест.

Открыта регистрация команд на участие в нем.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе волгоградской епархии, игра пройдет 8 апреля на территории храма святого равноапостольного князя Владимира в Дзержинском районе. Участвовать в квесте могут молодые люди возраста от 16 до 25 лет. Для участия необходимо собрать команду из 4 человек и зарегистрироваться в группе II Пасхальный квест ВКонтакте до 16 часов 5 апреля. На стене в группе необходимо указать название команды, состав, капитана и прикрепить фото. Первую зарегистрированную команду ожидает подарок.

Количество игроков ограничено, в квесте примут участие всего пять команд.

В ходе состязания командам предстоит пройти 6 «станций» и на скорость выполнить интеллектуальные и спортивные задания. Победителей наградят ценным призом. После игры всех участников ожидает пасхальное чаепитие.

Организатор II Пасхального квеста: православное молодежное общество «Владимирская дружина» при храме святого равноапостольного князя Владимира.

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