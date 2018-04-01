Профсоюзы Молдовы продолжают бороться за Трудовой кодекс
Профсоюзы предлагают конкретные меры, которые могут оградить трудящихся от произвола нечестных работодателей.
Профсоюзы предлагают конкретные меры, которые могут оградить трудящихся от произвола нечестных работодателей.
КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Руководство Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы предлагает парламенту рассмотреть разработанный НКПМ законопроект о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс.
В частности, профсоюзы предлагают ввести процедуру предварительной консультации представителей работников.
Как отмечается в
Конкретно предлагается, чтобы Трудовой кодекс Республики Молдова был дополнен статьей 422, в которой предусматривается процедура предварительной консультации представителей работников с работодателями. Ожидается, что до предварительной консультации по вынесению своего решения работодатель должен в письменной форме запросить мнение представителей работников.
В течение не более 10 рабочих дней с момента запроса заключения представители работников должны в письменной форме представить предложения по проекту инициативы работодателя.
А если работодатель не примет эти предложения и возражения, тогда у него будет три дня для организации и проведения дальнейших консультаций. В случае, если консенсус не будет достигнут, этот факт фиксируется в протоколе, работодатель издает документирует свое постановление, которое затем может быть оспорено представителями работников в суде.
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