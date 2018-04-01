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11:39 (мск), источник: Sputnik.md

Профсоюзы Молдовы продолжают бороться за Трудовой кодекс

Профсоюзы предлагают конкретные меры, которые могут оградить трудящихся от произвола нечестных работодателей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Руководство Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы предлагает парламенту рассмотреть разработанный НКПМ законопроект о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс.

В частности, профсоюзы предлагают ввести процедуру предварительной консультации представителей работников.

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Как отмечается в пресс-службе НКПМ, в настоящее время Трудовой кодекс Республики Молдова содержит несколько положений, регулирующих консультации работодателя с представителями трудящихся. Но в документе не прописаны нормы этих консультаций и учета мнения представителей работников. А нынешняя инициатива профсоюзов предполагает ликвидацию этого пробела в Трудовом кодексе, чтобы позволить представителям трудящихся в разумные сроки выразить свою позицию по тем или иным вопросам.

Конкретно предлагается, чтобы Трудовой кодекс Республики Молдова был дополнен статьей 422, в которой предусматривается процедура предварительной консультации представителей работников с работодателями. Ожидается, что до предварительной консультации по вынесению своего решения работодатель должен в письменной форме запросить мнение представителей работников.

В течение не более 10 рабочих дней с момента запроса заключения представители работников должны в письменной форме представить предложения по проекту инициативы работодателя.

А если работодатель не примет эти предложения и возражения, тогда у него будет три дня для организации и проведения дальнейших консультаций. В случае, если консенсус не будет достигнут, этот факт фиксируется в протоколе, работодатель издает документирует свое постановление, которое затем может быть оспорено представителями работников в суде.

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