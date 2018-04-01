Появилось видео сноса оставшейся части телебашни в Екатеринбурге
Строители начали снос конструкции с помощью спецтехники.
Строители начали снос конструкции с помощью спецтехники.
Недостроенная телебашня Екатеринбурга отживает последние дни. Ранним утром, 1 апреля, строители приступили к сносу оставшегося после взрыва основания рухнувшей башни.
Напомним, что основную часть конструкции снесли в прошлые выходные. Недострой простоял в центре города 27 лет. И 24 марта строители двумя взрывами снесли основную часть 220-метровой башни. Однако основание недостроя все же осталось.
— Все прошло в штатном режиме, — рассказывали в компании «УГМК». — Заряды активированы с интервалом в несколько секунд, поэтому для наблюдателя слились в один. Башня частично обрушилась внутрь, частично легла четко на возведённую «подушку». Остаток в 30 метров разберут примерно за две недели. Сразу же его не удалось демонтировать, предварительно,
И сейчас, спустя неделю, строители начали снос оставшейся конструкции. К башне уже съехалась спецтехника.
— Строители начали демонтаж остаточной конструкции, — подтвердила «КП-Екатеринбург» замначальника
На появившемся видео действительно видно, как спецтехника начала снос основания башни. Когда будут закончены работы, пока неизвестно.
К слову, в сети начали распространять слухи о том, что
— Никаких плановых изменений маршрута на 1 апреля нет, — пояснила диспетчер «Трамвайно-троллейбусного управления» Екатеринбурга.
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