Появилось видео сноса оставшейся части телебашни в Екатеринбурге

Недостроенная телебашня Екатеринбурга отживает последние дни. Ранним утром, 1 апреля, строители приступили к сносу оставшегося после взрыва основания рухнувшей башни.

Напомним, что основную часть конструкции снесли в прошлые выходные. Недострой простоял в центре города 27 лет. И 24 марта строители двумя взрывами снесли основную часть 220-метровой башни. Однако основание недостроя все же осталось.

— Все прошло в штатном режиме, — рассказывали в компании «УГМК». — Заряды активированы с интервалом в несколько секунд, поэтому для наблюдателя слились в один. Башня частично обрушилась внутрь, частично легла четко на возведённую «подушку». Остаток в 30 метров разберут примерно за две недели. Сразу же его не удалось демонтировать, предварительно, из-за плохого бетона. Но этот риск закладывался в проект.

И сейчас, спустя неделю, строители начали снос оставшейся конструкции. К башне уже съехалась спецтехника.

— Строители начали демонтаж остаточной конструкции, — подтвердила «КП-Екатеринбург» замначальника пресс-службы УГМК Нина Пелевина. — Разбор будет производиться с помощью спецтехники.

На появившемся видео действительно видно, как спецтехника начала снос основания башни. Когда будут закончены работы, пока неизвестно.

К слову, в сети начали распространять слухи о том, что из-за разбора телебашни в Екатеринбурге изменится на 1 апреля изменится движение троллейбусов по улице Декабристов. Однако в ЕТТУ эту информацию опровергли.