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09:44 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане прогнозируют сильный ветер и метель

Гидрометцентр Татарстана распространил предупреждение об ухудшении погоды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 50% 762 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Аргументы и факты

Очередное ухудшение погоды ожидается в Татарстане.

1 апреля в республике — сильный юго-западный ветер со скоростью 15−18 метров в секунду, а также снег с метелью. Снег и мокрый снег ожидается в большинстве районов республики, в том числе и в Казани. В столице Татарстана днем +1… +3. На дорогах местами — гололедица.

2 апреля в республике облачно, также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный умеренный. Ночью −4… +1, днем +1… +6.

3 апреля без осадков. Ночью −1… −6, днем +2… +7. Сохраняется гололедица на дорогах.

Напомним, в интервью «АиФ-Казань» метеорологи рассказали, что последний раз такая холодная погода отмечалась более 60 лет назад.

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