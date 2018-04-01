В Татарстане прогнозируют сильный ветер и метель

1 апреля в республике — сильный юго-западный ветер со скоростью 15−18 метров в секунду, а также снег с метелью. Снег и мокрый снег ожидается в большинстве районов республики, в том числе и в Казани. В столице Татарстана днем +1… +3. На дорогах местами — гололедица.