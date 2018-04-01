В Татарстане прогнозируют сильный ветер и метель
Гидрометцентр Татарстана распространил предупреждение об ухудшении погоды.
Гидрометцентр Татарстана распространил предупреждение об ухудшении погоды.
Очередное ухудшение погоды ожидается в Татарстане.
1 апреля в республике — сильный
2 апреля в республике облачно, также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный умеренный. Ночью −4… +1, днем +1… +6.
3 апреля без осадков. Ночью −1… −6, днем +2… +7. Сохраняется гололедица на дорогах.
Напомним, в интервью «АиФ-Казань» метеорологи рассказали, что последний раз такая холодная погода отмечалась более 60 лет назад.
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