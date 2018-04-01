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09:34 (мск), источник: Informburo.kz

Ритуальные услуги подорожали в Казахстане

Дороже всего изготовление гробов в Астане — вдвое выше, чем в среднем по республике.

Источник: Reuters

Изготовление гробов в Казахстане подорожало на 6% за год, услуги захоронения — на 4%, сообщает Energyprom.kz в своём обзоре.

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В феврале 2018 года цены на изготовление гробов в среднем по стране составляли 14,8 тысячи тенге, то есть на 6,5% больше, чем годом ранее. При этом в Астане заказать гроб стоит вдвое дороже — 30,1 тысячи тенге, или на 4,3% больше прошлогоднего показателя. Также высокие цены на изготовление гробов среди крупных городов страны в Атырау — 22,9 тысячи тенге и Кокшетау — 18,2 тысячи.

При этом в Павлодаре показатель вырос сразу на 58,9% — почти до 17 тысяч тенге в сравнении с 11 тысячами в 2017-м.

Параллельно с этим дороже стали стоить и услуги захоронения — цены выросли на 3,7%, до 21 тысячи тенге. Самая высокая стоимость замечена в Актобе — 41,2 тысячи, Кокшетау — 39,7 тысячи и Караганде — 38 тысяч.

Однако здесь движение цен направлено в разные стороны. К примеру, если в Павлодаре стоимость услуг выросла на 32,5%, а в Петропавловске — на 27,4%, то в Семее, она, наоборот, снизилась на 3,6%.

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