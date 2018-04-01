Минлесхоз предложил белорусам присоединиться к акции «Неделя леса»
Акция «Неделя леса» пройдет в Беларуси с 14 по 21 апреля. Минлесхоз традиционно предлагает белорусам в эти дни внести свой вклад в сохранение природы.
Акция «Неделя леса» пройдет в Беларуси с 14 по 21 апреля. Минлесхоз традиционно предлагает белорусам в эти дни внести свой вклад в сохранение природы.
Мероприятие пройдет уже в 11-й раз и в этом году посвящено Году малой родины и восстановлению лесов, которые массово повредили насекомые в 2017-м.
«Главная цель мероприятия — привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризация бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов», — рассказали Sputnik в Минприроды.
По информации ведомства, с каждым годом к акции присоединяется все большее количество белорусов. В прошлом году более 82 тысяч человек высадили почти 21 миллион деревьев. Также граждане принимали участие в уборке лесных угодий от захламленности.
Для того чтобы принять участие в «Неделе леса», белорусам нужно обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз, где специалисты обозначат фронт работ и обеспечат инвентарем.
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