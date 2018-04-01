Минлесхоз предложил белорусам присоединиться к акции «Неделя леса»

Источник: Sputnik.by

Мероприятие пройдет уже в 11-й раз и в этом году посвящено Году малой родины и восстановлению лесов, которые массово повредили насекомые в 2017-м.

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«Главная цель мероприятия — привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризация бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов», — рассказали Sputnik в Минприроды.

По информации ведомства, с каждым годом к акции присоединяется все большее количество белорусов. В прошлом году более 82 тысяч человек высадили почти 21 миллион деревьев. Также граждане принимали участие в уборке лесных угодий от захламленности.