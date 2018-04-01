Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отношения России и США могут обостриться в апреле - эксперты
Британию заподозрили в причастности к отравлению Скрипаля
У дочки Татьяны Навки состоялся дебют на ледовом шоу
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Почти половина генетических тестов могут врать
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Госдеп назвал незаконной ответную высылку дипломатов из России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
«На коленях постоянно стоим»: Лукашенко грубо высказался о РФ
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
09:26 (мск), источник: Газета.Ру

В России начали разработку космического хлеба с увеличенным сроком годности

Директор ФГАНУ НИИ Хлебопекарной промышленности Марина Костюченко заявила, что в институте начали разрабатывать хлеб для российских космонавтов, который будет свежим и полезным в течение двух лет.

Источник: РИА "Новости"

Об этом она рассказала в интервью телеканалу RT.

«Возможно, для сохранения свежести изделия будут использованы специализированные функциональные добавки, многофазные технологии — как правило, чем дольше готовится тесто, тем дольше хранится хлеб. Значительно увеличить срок годности позволяют современная упаковка и применение тепловой, ультрафиолетовой, лучевой и других способов обработки. Но наша задача сохранить не только свежесть, но и вкус, аромат, традиционного хлеба», — сказала Костюченко.

Она также добавила, что космический хлеб с длительным сроком годности будет полезен в продолжительных космических экспедициях. В данный момент российские космонавты едят хлебобулочные изделия, которые хранятся примерно 15 месяцев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 ТЦ в Кемерово возвели без разрешения на строительство
Умерла Наталья Попович
Выборы нового главы Кемеровской области пройдут 9 сентября
Посол в США рассказал о давно задуманной провокации против РФ
Магомедов рассказал о безрезультатных обращениях в полицию
Высланных из США российских дипломатов не пустят на Украину
Захарова: Запад стремится повлиять на проведение ЧМ в России
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
Дело совладельцев «Суммы»: братьев Магомедовых взяли под стражу
Спорт
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь