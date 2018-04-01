В России начали разработку космического хлеба с увеличенным сроком годности

Об этом она рассказала в интервью телеканалу RT.
«Возможно, для сохранения свежести изделия будут использованы специализированные функциональные добавки, многофазные технологии — как правило, чем дольше готовится тесто, тем дольше хранится хлеб. Значительно увеличить срок годности позволяют современная упаковка и применение тепловой, ультрафиолетовой, лучевой и других способов обработки. Но наша задача сохранить не только свежесть, но и вкус, аромат, традиционного хлеба», — сказала Костюченко.
Она также добавила, что космический хлеб с длительным сроком годности будет полезен в продолжительных космических экспедициях. В данный момент российские космонавты едят хлебобулочные изделия, которые хранятся примерно 15 месяцев.
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