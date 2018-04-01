В России начали разработку космического хлеба с увеличенным сроком годности

«Возможно, для сохранения свежести изделия будут использованы специализированные функциональные добавки, многофазные технологии — как правило, чем дольше готовится тесто, тем дольше хранится хлеб. Значительно увеличить срок годности позволяют современная упаковка и применение тепловой, ультрафиолетовой, лучевой и других способов обработки. Но наша задача сохранить не только свежесть, но и вкус, аромат, традиционного хлеба», — сказала Костюченко.