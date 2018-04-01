В первые дни апреля Башкирию ожидают мокрый снег и дождь

В воскресенье, 1 апреля днём пройдёт мокрый снег, местами небольшой. Трассы республики может сковать гололедица, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха днем составит от -3 до +2°.

В понедельник, 2 апреля, возможен небольшой дождь со снегом, местами до умеренного, по юго-востоку без осадков, слабый гололед. Ветер южный 3−8 м/с. Столбики термометра ночью покажут -1, -6°, при прояснениях до -11°, днём 0,+5°.