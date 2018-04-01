В первые дни апреля Башкирию ожидают мокрый снег и дождь
Специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составили прогноз погоды в регионе на первые дни апреля.
Специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составили прогноз погоды в регионе на первые дни апреля.
В воскресенье, 1 апреля днём пройдёт мокрый снег, местами небольшой. Трассы республики может сковать гололедица, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер южный,
В понедельник, 2 апреля, возможен небольшой дождь со снегом, местами до умеренного, по
Во вторник, 3 апреля, преимущественно без осадков. Ночью и утром республику местами накроет туман. Ветер южный 3−8 м/с. В тёмное время суток температура воздуха составит 0,-5°, в отдельных районах до -10°. Днём в республике будет +3,+8°.
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