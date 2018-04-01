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09:32 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В первые дни апреля Башкирию ожидают мокрый снег и дождь

Специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составили прогноз погоды в регионе на первые дни апреля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 50% 762 мм рт. ст. 7 м/с

В воскресенье, 1 апреля днём пройдёт мокрый снег, местами небольшой. Трассы республики может сковать гололедица, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха днем составит от -3 до +2°.

В понедельник, 2 апреля, возможен небольшой дождь со снегом, местами до умеренного, по юго-востоку без осадков, слабый гололед. Ветер южный 3−8 м/с. Столбики термометра ночью покажут -1, -6°, при прояснениях до -11°, днём 0,+5°.

Во вторник, 3 апреля, преимущественно без осадков. Ночью и утром республику местами накроет туман. Ветер южный 3−8 м/с. В тёмное время суток температура воздуха составит 0,-5°, в отдельных районах до -10°. Днём в республике будет +3,+8°.

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