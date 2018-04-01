Снегопад в Алматы стал неожиданностью для синоптиков
Сегодня, 1 апреля, температура воздуха снизилась до 4 градусов тепла, хотя накануне она достигала 25 градусов.
Сегодня, 1 апреля, температура воздуха снизилась до 4 градусов тепла, хотя накануне она достигала 25 градусов.
АСТАНА, 1 апр — Sputnik. Снег пошел в Алматы после резкого похолодания почти на 20 градусов. Судя по всему, снег оказался неожиданностью для казахстанских синоптиков.
Накануне синоптики «Казгидромета» прогнозировали на 1 апреля в Алматы переменную облачность, временами дождь, грозу, ветер 2−7 метров в секунду. Температуру ночью 6−8 градусов, днем — 11−13 градусов тепла. Однако с утра в Алматы идет снег и температура по данным сайта gismeteo.ru опустилась до 2 градусов по Цельсию.
Второго апреля по прогнозу «Казгидромета», в Алматы ожидается дождь, гроза, ветер 2−7 метров в секунду, температура ночью 3−5, днем 7−9 градусов со знаком плюс.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.