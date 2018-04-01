Снегопад в Алматы стал неожиданностью для синоптиков

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 апр — Sputnik. Снег пошел в Алматы после резкого похолодания почти на 20 градусов. Судя по всему, снег оказался неожиданностью для казахстанских синоптиков.

Накануне синоптики «Казгидромета» прогнозировали на 1 апреля в Алматы переменную облачность, временами дождь, грозу, ветер 2−7 метров в секунду. Температуру ночью 6−8 градусов, днем — 11−13 градусов тепла. Однако с утра в Алматы идет снег и температура по данным сайта gismeteo.ru опустилась до 2 градусов по Цельсию.