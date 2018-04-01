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10:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Полоцке 60-летняя женщина «заминировала» автомобиль около торгового центра

Всех посетителей и сотрудников пришлось эвакуировать.

Новополочанка пенсионного возраста решила «пошутить», не дождавшись 1 апреля. 31 марта около двух часов дня женщина позвонила по спецлинии 101 и рассказала, что около торгово-развлекательного центра «Манеж» в Полоцке припаркован заминированный автомобиль.

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— Незамедлительно были проинформированы все заинтересованные службы и на место выбыли саперно-пиротехническая группа в/ч 5530, сотрудники милиции и спасатели, — сообщили в УВД Витебского облисполкома. — Проводилась эвакуация посетителей и работников торгового центра. Взрывоопасных предметов или устройств не было обнаружено ни на прилегающей к торговому центру территории, ни в самом центре.

Личность звонившей — 60-летней местной жительницы — установили сотрудники милиции. Сейчас правоохранительные органы дают правовую оценку ее поступка.

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