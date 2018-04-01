В Полоцке 60-летняя женщина «заминировала» автомобиль около торгового центра
Всех посетителей и сотрудников пришлось эвакуировать.
Всех посетителей и сотрудников пришлось эвакуировать.
Новополочанка пенсионного возраста решила «пошутить», не дождавшись 1 апреля. 31 марта около двух часов дня женщина позвонила по спецлинии 101 и рассказала, что около
— Незамедлительно были проинформированы все заинтересованные службы и на место выбыли
Личность звонившей — 60-летней местной жительницы — установили сотрудники милиции. Сейчас правоохранительные органы дают правовую оценку ее поступка.
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