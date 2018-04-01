В Полоцке 60-летняя женщина «заминировала» автомобиль около торгового центра

Новополочанка пенсионного возраста решила «пошутить», не дождавшись 1 апреля. 31 марта около двух часов дня женщина позвонила по спецлинии 101 и рассказала, что около торгово-развлекательного центра «Манеж» в Полоцке припаркован заминированный автомобиль.

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