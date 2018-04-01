В Москве в воскресенье ожидается первый весенний дождь

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном, поэтому сохранится облачная погода», — сказал Тишковец РИА Новости.
Вечером, по данным центра погоды, в городе пройдёт первый весенний дождь, ветер в столице юго-восточный от 7 до 9 метров в секунду, атмосферное давление станет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
«Температура в столице повысится до плюс 3 — плюс 5 в середине дня, в Подмосковье от плюс 1 до плюс 6 градусов», — заявил собеседник агентства.
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