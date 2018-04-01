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10:19 (мск), источник: РИА Новости

В Москве в воскресенье ожидается первый весенний дождь

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Первый весенний дождь пройдёт в Москве вечером в воскресенье, днем температура воздуха достигнет плюс пяти градусов, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: РИА Новости

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном, поэтому сохранится облачная погода», — сказал Тишковец РИА Новости.

Вечером, по данным центра погоды, в городе пройдёт первый весенний дождь, ветер в столице юго-восточный от 7 до 9 метров в секунду, атмосферное давление станет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.

«Температура в столице повысится до плюс 3 — плюс 5 в середине дня, в Подмосковье от плюс 1 до плюс 6 градусов», — заявил собеседник агентства.

Весеннее потепление придет в Москву на выходных
Во время загрузки произошла ошибка.
31 марта© Ньюстюб
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