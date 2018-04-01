Медведев поздравил геологов с профессиональным праздником
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
«Уважаемые друзья! Примите мои сердечные поздравления с Днём геолога. Этот замечательный праздник посвящён уникальным специалистам, учёным, инженерам, техникам, проходчикам, бурильщикам. Всем, кто посвятил свою жизнь исследованию земных недр. И как очень точно сказал известный учёный Владимир Афанасьевич Обручев: “Геология учит нас смотреть открытыми глазами на окружающую природу и понимать историю её развития”», — написал Медведев.
Глава правительства подчеркнул, что лидерство страны по добыче полезных ископаемых во многом является заслугой российских геологов.
«Благодаря вашему профессионализму, энергии, безграничной любви к своему делу открываются и осваиваются новые месторождения, развивается экономика, стабильно работают промышленные предприятия», — отмечается в сообщении.
В завершение премьер поблагодарил работников геологической отрасли за мастерство и преданность профессии, а также пожелал новых успехов и ярких открытий.
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