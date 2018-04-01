Медведев поздравил геологов с профессиональным праздником

«Уважаемые друзья! Примите мои сердечные поздравления с Днём геолога. Этот замечательный праздник посвящён уникальным специалистам, учёным, инженерам, техникам, проходчикам, бурильщикам. Всем, кто посвятил свою жизнь исследованию земных недр. И как очень точно сказал известный учёный Владимир Афанасьевич Обручев: “Геология учит нас смотреть открытыми глазами на окружающую природу и понимать историю её развития”», — написал Медведев.