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11:40 (мск), источник: Publika.md

Жители села Кирсово получили доступ к питьевой воде

Порядка двух тысяч жителей села Кирсова получили доступ к качественной питьевой воде. Проект профинансировал Европейский союз через программу SARD.

Источник: Publika.md

На торжественном открытии водонапорной башни присутствовали посол ЕС Петер Михалко и башкан Гагаузии Ирина Влах.

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Жителям села Кирсово больше не нужно привозить питьевую воду из колодца, расположенного в нескольких километрах от их домов.

Вода пошла. Вода отличная — мягкая. Пригодная для питья

«Накипи, конечно, нет. С песком она была и соленая. Эта вода лучше»

По словам главы сельской администрации, теперь населенный пункт полностью обеспечен качественной питьевой водой.

«Часть села у нас уже обеспечена водой, но так как эта часть у нас немного отдалена от тех артезианских скважин, поэтому и была необходимость в реализации этого проекта — бурение двух артезианских скважин», — сказал мэр села Кирсово Сергей Сапунжи.

Стоимость проекта — почти два миллиона леев. Большую часть средств предоставил Европейский союз.

«То, что нам удалось принести новое качество в жизнь людей из Кирсово — это прекрасная вещь и мы будем продолжать эти проекты», — отметил посол ЕС в Молдове Петер Михалко.

Свой финансовый вклад внесли и региональные власти.

«Всегда говорю, когда простой человек чувствует результат проекта, тогда мы можем говорить, что мы сделали очень успешное дело», — сказала башкан Гагаузии Ирина Влах.

В рамках программы SARD в селе планируют провести канализацию.

«Мы начинаем этот проект через месяц или два. Как мы знаем, доступ к чистой воде очень важен, но если нет хорошей и качественной канализации, проблемы будут те же», — отметила постоянный координатор ООН Дафина Герчева.

В селе Кирсово Комратского района проживают 7 тысяч человек.

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