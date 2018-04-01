Жители села Кирсово получили доступ к питьевой воде

«Часть села у нас уже обеспечена водой, но так как эта часть у нас немного отдалена от тех артезианских скважин, поэтому и была необходимость в реализации этого проекта — бурение двух артезианских скважин», — сказал мэр села Кирсово Сергей Сапунжи.



Стоимость проекта — почти два миллиона леев. Большую часть средств предоставил Европейский союз.



«То, что нам удалось принести новое качество в жизнь людей из Кирсово — это прекрасная вещь и мы будем продолжать эти проекты», — отметил посол ЕС в Молдове Петер Михалко.



Свой финансовый вклад внесли и региональные власти.



«Всегда говорю, когда простой человек чувствует результат проекта, тогда мы можем говорить, что мы сделали очень успешное дело», — сказала башкан Гагаузии Ирина Влах.



В рамках программы SARD в селе планируют провести канализацию.



«Мы начинаем этот проект через месяц или два. Как мы знаем, доступ к чистой воде очень важен, но если нет хорошей и качественной канализации, проблемы будут те же», — отметила постоянный координатор ООН Дафина Герчева.



В селе Кирсово Комратского района проживают 7 тысяч человек.