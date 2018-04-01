Жители села Кирсово получили доступ к питьевой воде
Порядка двух тысяч жителей села Кирсова получили доступ к качественной питьевой воде. Проект профинансировал Европейский союз через программу SARD.
Порядка двух тысяч жителей села Кирсова получили доступ к качественной питьевой воде. Проект профинансировал Европейский союз через программу SARD.
На торжественном открытии водонапорной башни присутствовали посол ЕС Петер Михалко и башкан Гагаузии Ирина Влах.
Жителям села Кирсово больше не нужно привозить питьевую воду из колодца, расположенного в нескольких километрах от их домов.
Вода пошла. Вода отличная — мягкая. Пригодная для питья
«Накипи, конечно, нет. С песком она была и соленая. Эта вода лучше»
По словам главы сельской администрации, теперь населенный пункт полностью обеспечен качественной питьевой водой.
«Часть села у нас уже обеспечена водой, но так как эта часть у нас немного отдалена от тех артезианских скважин, поэтому и была необходимость в реализации этого проекта — бурение двух артезианских скважин», — сказал мэр села Кирсово Сергей Сапунжи.
Стоимость проекта — почти два миллиона леев. Большую часть средств предоставил Европейский союз.
«То, что нам удалось принести новое качество в жизнь людей из Кирсово — это прекрасная вещь и мы будем продолжать эти проекты», — отметил посол ЕС в Молдове Петер Михалко.
Свой финансовый вклад внесли и региональные власти.
«Всегда говорю, когда простой человек чувствует результат проекта, тогда мы можем говорить, что мы сделали очень успешное дело», — сказала башкан Гагаузии Ирина Влах.
В рамках программы SARD в селе планируют провести канализацию.
«Мы начинаем этот проект через месяц или два. Как мы знаем, доступ к чистой воде очень важен, но если нет хорошей и качественной канализации, проблемы будут те же», — отметила постоянный координатор ООН Дафина Герчева.
В селе Кирсово Комратского района проживают 7 тысяч человек.
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