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12:26 (мск), источник: RTVi

Папа Римский на Пасху покрестил «героя-мигранта» из Нигерии

Папа Римский Франциск в ходе пасхального богослужения покрестил мигранта из Нигерии Джона Ога, который осенью прошлого года в Риме голыми руками разоружил вора. Об этом 1 апреля сообщает AP.

Источник: Reuters

Церемония прошла в соборе Святого Петра в Ватикане. Вместе с 31-летним Огой Франциск крестил еще семь человек. При крещении Ога выбрал имя Франческо.

Ога приехал в Италию незаконным мигрантом в 2014 году. В конце сентября 2017 года он просил мелочь у местного супермаркета в одном из районов Рима и увидел, как вор в маске и с тесаком попытался сбежать с €400, которые он украл у кассиров магазина.

На видео с камер наблюдения, которое потом опубликовала полиция, видно, что нигериец смог отнять у вора оружие, а затем схватил его за воротник и удерживал, пока не приехала полиция. После этого Ога сбежал, так как, по его словам, опасался, что его депортируют. До этого итальянские власти отказали ему в убежище.

Полиция Рима решила наградить Огу, и через месяц он получил вид на жительство. Сейчас он работает в местном отделении Красного креста. В интервью, которое мигрант дал вскоре после того, как поймал вора, он рассказал, что хотел бы стать полноценным гражданином Италии и был бы счастлив, если Папа Римский «что-нибудь для него сделал».

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