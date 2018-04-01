Папа Римский на Пасху покрестил «героя-мигранта» из Нигерии

Церемония прошла в соборе Святого Петра в Ватикане. Вместе с 31-летним Огой Франциск крестил еще семь человек. При крещении Ога выбрал имя Франческо.
Ога приехал в Италию незаконным мигрантом в 2014 году. В конце сентября 2017 года он просил мелочь у местного супермаркета в одном из районов Рима и увидел, как вор в маске и с тесаком попытался сбежать с €400, которые он украл у кассиров магазина.
На видео с камер наблюдения, которое потом опубликовала полиция, видно, что нигериец смог отнять у вора оружие, а затем схватил его за воротник и удерживал, пока не приехала полиция. После этого Ога сбежал, так как, по его словам, опасался, что его депортируют. До этого итальянские власти отказали ему в убежище.
Полиция Рима решила наградить Огу, и через месяц он получил вид на жительство. Сейчас он работает в местном отделении Красного креста. В интервью, которое мигрант дал вскоре после того, как поймал вора, он рассказал, что хотел бы стать полноценным гражданином Италии и был бы счастлив, если Папа Римский «что-нибудь для него сделал».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.