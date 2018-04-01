Папа Римский на Пасху покрестил «героя-мигранта» из Нигерии

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Церемония прошла в соборе Святого Петра в Ватикане. Вместе с 31-летним Огой Франциск крестил еще семь человек. При крещении Ога выбрал имя Франческо.

Ога приехал в Италию незаконным мигрантом в 2014 году. В конце сентября 2017 года он просил мелочь у местного супермаркета в одном из районов Рима и увидел, как вор в маске и с тесаком попытался сбежать с €400, которые он украл у кассиров магазина.

На видео с камер наблюдения, которое потом опубликовала полиция, видно, что нигериец смог отнять у вора оружие, а затем схватил его за воротник и удерживал, пока не приехала полиция. После этого Ога сбежал, так как, по его словам, опасался, что его депортируют. До этого итальянские власти отказали ему в убежище.