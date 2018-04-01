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11:30 (мск), источник: Sputnik

В России наградили таджикистанца, спасавшего людей в Кемерово

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично встретился с людьми, которые проявили героизм и помогали в экстренной ситуации кемеровчанам.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды кемеровчанам, спасавшим людей во время пожара в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе визита в Кемерово отдельно встретился с людьми, которые в экстремальной ситуации не растерялись и, рискуя собственной жизнью, проявили настоящий героизм, сами того не осознавая», — говорится в сообщении.

Вручив героям ведомственные награды за спасение десятков человеческих жизней, Александр Бастрыкин подчеркнул, что эти медали — боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.

Среди награжденных — сотрудник обувного магазина таджикистанец Фарзон Салимов, работник одного из залов третьего этажа Александр Калачёв, 17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин и аниматор детской игровой комнаты, расположенной вблизи очага возгорания, Кристина Никитина.

Напомним, два уроженца Таджикистана — охранник Махмуд Ходжаев и администратор магазина Фарзон Салимов — до последнего не выходили из торгового центра и спасали людей. Они оперативно эвакуировали с задымленных этажей несколько десятков человек.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу.

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