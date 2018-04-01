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11:52 (мск), источник: Publika.md

Жители Кишинева приняли участие в генеральной уборке города: фоторепортаж

В столице накануне прошла генеральная уборка. Жители города наводили порядок в своих дворах, а муниципальные службы вместе с добровольцами собирали мусор в аллеях и парках.

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фотографии
43
фотографии
43
фотографии

В парке Валя-Трандафирилор около тысячи человек вышли на уборку территории. Наряду с остальными в уборке парка приняла участие исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.

«Многие жители столицы получили персональные письма с призывом принять участие в субботнике. Хочу также сказать всем кишиневцам — чисто не только там, где убирают, но и там, где не мусорят», — сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

Люди посчитали своим долгом помочь муниципальным службам.

«Стараемся сделать все быстро и качественно, вечером мы работаем».

«Мы видим, что люди стараются, работают, и мы пришли тоже им на помощь».

Вместе со взрослыми на уборку территории вышли и дети. Их Сильвия Раду угостила конфетами.

«Я еще не очень много собрал, но буду еще искать и убирать мусор».

Работа кипела и во дворах многоэтажек.

«В первую очередь убрали на игровой площадке, там было много осколков, опасных для детей. Убираем, и как только потеплеет, будем играть на улице».

«Никогда не видела такой сплоченности и уборки. Теперь оправдываются все наши ежемесячные выплаты».

Некоторые чинили скамейки и столы во дворах.

Поливальные машины с утра мыли проезжую часть.

Руководство Exdrupo надеется до пасхи привести порядок все дороги столицы.

«У нас есть план генеральной уборки. Воды достаточно, спецтехники правда мало, но мы постараемся сделать все возможное».

В уборке приняли участие десятки полицейских и военных. Они собрали прошлогодние листья и регулировали поток машин, чтобы во время наведения порядка не создавались пробки на дорогах. Сильвия Раду поблагодарила их на своей странице в фейсбуке.

Работники муниципальных служб привели в порядок и двор дома, где живет Андрей Нэстасе, который сейчас занят организацией своей предвыборной кампании. Как ни парадоксально, хоть он и обещает своему электорату провести генеральную уборку в городе, сам он на призыв властей навести в городе порядок не откликнулся.

В уборке города приняли участие 4200 человек, собрали и подготовили к вывозу более 120 тонн мусора. В понедельник в мэрии сообщат об итогах проведенной акции.

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