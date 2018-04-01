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11:42 (мск), источник: Actualitati.md

Политолог: Майя Санду будет работать на Сильвию Раду

Политический аналитик, депутат Партии социалистов также уверен, что Майя Санду будет работать на Сильвию Раду. Об этом она написал на своей странице в соцсети.

Источник: Actualitati.md

Следует признать, что у ДПМ хорошие политехнологи. Для ДПМ важно было вытащить Плахотнюка из-под удара, сменить тему дискуссий с миллиарда, аэропорта, коррупции.

И безусловно, Демпартии нужно было разрушить оппозицию и обьединить всех правых вокруг себя.

И ей это удалось. Сегодня вместо координатора, все критикуют Додона.

Дабы легче было опустить рейтинг президента, в офисах ДПМ запустили новый термин: «бином Додон-Плахотнюк». Проще говоря, все деяния Координатора тут же приписываются и Додону. Расскручивают понятие бывшие демократы типа Нантоя, Попова… либо обслуживающие демократов партии и граждане: Гурэу, Гелич, Букуряну, Сержиу Мокану, ЛП, ПКРМ, НЛП, ПУН (шалару), ЛДПМ, Партия Шора…

Остальные любители теорий бинома -обычные идиоты, которые даже не понимают, что их используют вслепую.

Иключение составляет Р. Усатый. Он рассчитывает опустить рейтинг ПСРМ и занять левую нишу. Пока не получается.

Правых тоже быстро подмяли. Бросили им кость в виде евроинтеграции и румынского языка в конституции… потом запустили кампанию по борьбе с Россией и унирей.

И все. Теперь главный враг не олигархи, а Путин и Додон. Благодаря унионистам, ДПМ полностью сменила повестку дня, подмяла под себя всех правых, получила полную поддержку Румынии. Одновременно, благодаря борьбе с Россией, ДПМ получила полную поддержку США.

Санду осталась в тени и ее рейтинг стал обрушиваться. Более того, ее недавно вызвали в США, где заставили координировать свои действия с ДПМ. Вот почему она фактически работает в связке с демократами.

Поэтому поддержку Нэстасе на должнсть мэра эта особа превратила в откровенное издевательство.

Короче, Санду будет работать на Сильвию Раду…

Тем не менее, не все карты ложатся в колоду. Согласно последнему опросу IRI у Додона самый высокий рейтинг. У его критиков-Гимпу, Плахотнюка, Усатого -самый высокий антирейтинг.

Назло всем обвинениям, президентура считается наименее коррумпированным госорганом. Парламент-самым коррумпированным!.

На мэрских выборах самый высокий шанс на победу у Ион Чебан, так как он имеет полное доверие президента.

Кандидат ДПМ С. Раду имеет все шансы на оглушительный провал. Причина на поверхности -она пользуется полным доверием ДПМ Богдан Цырдя.

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 Политолог: Майя Санду будет работать на Сильвию Раду
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