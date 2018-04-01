Новосибирца с черной сумкой нашли живым

29 марта пропал пенсионер Александр Г. К его поиску подключились волонтеры. В соцсетях появилась информация с описанием мужчины. Из особых примет — шрам на левом виске. При себе имел черную сумку. Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные ботинки.

К счастью, мужчина нашелся, он жив. Розыск прекращен, сообщает «Лиза Алерт». Волонтеры благодарят всех, кто помог распространить информацию, за помощь.