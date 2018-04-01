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13:23 (мск), источник: VN.ru

Новосибирца с черной сумкой нашли живым

О поиске 62-летнего жителя Новосибирска Александра Г. заявили ранее волонтеры «Лизы Алерт». О местонахождении мужчины ничего не было известно несколько дней, после чего начались его поиски. В данный момент мужчина найден живым.

29 марта пропал пенсионер Александр Г. К его поиску подключились волонтеры. В соцсетях появилась информация с описанием мужчины. Из особых примет — шрам на левом виске. При себе имел черную сумку. Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные ботинки.

К счастью, мужчина нашелся, он жив. Розыск прекращен, сообщает «Лиза Алерт». Волонтеры благодарят всех, кто помог распространить информацию, за помощь.

Впрочем, не всегда поиски пропавших людей заканчиваются благополучно. Был найден погибшим пенсионер Александр З., который ушел из дома в Первомайском районе Новосибирска и не вернулся. В конце декабря 2017 недалеко от железнодорожной станцией Крахаль в Новосибирском районе был обнаружен труп мужчины с тростью, который пропал 30 ноября.

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Новосибирца с черной сумкой нашли живым
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