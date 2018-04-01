Источник: БЕЛТА

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 2 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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В понедельник будет облачно. Ветер юго-восточный с переходом на западный, сильный, порывистый. На большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.

Прогнозируются дожди, утром и днем по западной половине — с мокрым снегом. Ночью по западу республики ожидаются сильные дожди.