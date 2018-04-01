Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 2 апреля
Температура воздуха в течение суток будет плюс 1−6 градусов, по востоку — до 8 градусов тепла.
Температура воздуха в течение суток будет плюс 1−6 градусов, по востоку — до 8 градусов тепла.
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 2 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно. Ветер
Прогнозируются дожди, утром и днем по западной половине — с мокрым снегом. Ночью по западу республики ожидаются сильные дожди.
Температура воздуха в течение суток будет плюс 1−6 градусов, по востоку — до 8 градусов тепла.
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