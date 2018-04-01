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12:11 (мск), источник: Газета.Ру

На какие районы России может упасть китайская станция

Неуправляемая китайская станция в ближайшие часы может упасть на Землю. «Газета.Ru» выясняла, где и когда можно ждать ее обломков и могут ли они упасть на территории России.

Сразу несколько космических агентств мира, ученые, астрономы-любители и журналисты следят в воскресенье за судьбой китайской орбитальной станции «Тяньгун-1», которая уже скоро должна рухнуть на Землю.

Несмотря на то, что большая часть из 8,5 тонн станции сгорит в атмосфере, интригой остается время и место падения.

Один из последних прогнозов выдала китайская сторона. По их данным, на 8 утра по пекинскому времени в воскресенье станция находилась на высоте порядка 160 километров (перигей 161.0 км, апогей 174.3 км), в качестве возможного окна падения называется 2 апреля.

Особенностью этого схода является то, что станция неуправляема, и потому инженеры не могут контролировать ее падение, придавая в нужное время необходимый тормозной импульс.

Еще в марте 2016 года китайские власти признали, что, прекратили обмен данными со станцией, отсутствие связи они подтвердили и в минувший четверг, заявив, что падение «вряд ли приведет к какому-либо ущербу». «Людям нет причин волноваться о входе станции в атмосферу. Не будет яркого падения на Землю, как это рисуют в научно-фантастических фильмах, это будет похоже на метеорный поток», — говорилось в заявлении.

Тот факт, что падает не отдельный спутник, а целая станция, да еще и неконтролируемо, подогревает интерес публики и СМИ, несмотря на то, что рукотворные космические объекты неконтролируемо сходят с орбиты едва ли не каждый день.

По оценкам Aerospace Corporation, федерального исследовательского центра США, ежегодно в атмосферу Земли входят два-три объекта размером с китайскую станцию.

На этой неделе Центр изучения космического мусора США представил список 16 космических объектов, когда-либо сходивших с орбиты, и китайской станции далеко до рекордсменов. Так, на первом месте в этом списке находится советская станция «Мир» (120 тонн), которая контролируемо сведена с орбиты в южной части Тихого океана. На втором месте — американская научная станция SkyLab (масса 69 тонн), которая неконтролируемо упала на Австралию и стала причиной нескольких интересных историй, связанных с обнаружением ее обломков.

По словам Роджера Томсона, представителя Центра, среди всех когда-либо сходивших с орбиты обломков станция «Тяньгун-1» по массе находится лишь на 268 месте, ее размеры обычно сравнивают со школьным автобусом.

Из семи других станций, когда-либо падавших на Землю, все были советскими, две падали неконтролируемо и были гораздо больше китайской.

Эксперты отмечают, что большая часть таких конструкций обычно сгорает в атмосфере и вероятность вреда человеку от падающих обломков минимальна. Статистика показывает, что за всю историю космонавтики ни один человек серьезно не пострадал от падения космического мусора.

Единственным, столкнувшимся с ним, была Лотти Уильямс, на плечо которой в январе 1997 года упал кусочек ракеты Delta весом с пивную жестяную банку, который не причинил никакого вреда.

При вхождении станции в плотные слои атмосферы сначала, на высоте примерно 100 км, отламываются солнечные батареи, антенны и другие выпирающие части. Затем от сильного нагрева происходит разрушение и сгорание основных конструкций на высоте порядка 80 километров.

Выпадение несгоревших обломков может происходить на площади в несколько сотен квадратных километров. Предсказание времени и места падения неуправляемого спутника — сложная математическая задача. Трудность в том, что ее решение зависит от целого ряда параметров, в том числе от толщины и плотности атмосферы, на которую сильно влияет солнечная активность.

Именно из-за пониженной активности Солнца прогнозы по сходу «Тяньгун-1» в последние сутки сдвинулись на несколько часов вперед.

Наклонение орбиты станции — 42,7 градуса. Этот параметр и определяет возможную зону падения — любой район Земли с широтой от + 42,70 до -42,70.

Впрочем, расчеты показывают, что с вероятностью 70% падение обломков произойдет над территорией океана — просто потому, что океаны занимают 70% поверхности Земли.

Свои прогнозы дают и другие организации, причем более точные, чем китайские. Так, Aerospace Corporation наиболее вероятным называет момент 2.30 мск 2 апреля с разбросом 7 часов в обе стороны.

Аналогичный прогноз — 2.25 мск — дают инженеры Европейского космического агентства. Весьма информативную иллюстрацию районов падения станции подготовили специалисты Европейского космического агентства.

Видео
«Погода 24»: Обломки станции «Тяньгун-1» могут рухнуть на США и Монако

На ней видно, какие широты соответствуют максимальной населенности районов Земли, и видно, что в возможную зону падения попадает вся Африка, большая часть Латинской Америки и США, Австралия, страны Азии и Ближний Восток и юг Европы.

Большая часть территории России находится вне зоны возможного падения обломков. Впрочем, в нее все же попадает вся южная часть Дагестана ниже широты 42,7 градусов (примерно южнее Ботлиха), некоторые районы Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.

Однако расчеты показывают, что именно на эти широты в обоих полушариях приходится максимальная вероятность падения станции (примерно 2,5%).

Более уточненные прогнозы возможного района и места падения должны появиться позднее в воскресенье.

Дворец в космосе

«Тяньгун-1» (буквально: «Небесный дворец — 1») стала первой в истории китайской орбитальной станцией, запуск которой состоялся 29 сентября 2011 года с помощью модернизированной ракеты-носителя «Чанчжэн-2F».

С момента запуска станция два раза посещалась пилотируемыми экспедициями с Земли, на ней проводились эксперименты и отработка технологий для строительства будущих орбитальных станций.

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