В баварском городе Пассау откроется музей такс

Источник: Reuters

Новый музей площадью 80 кв м основали владельцы местного сувенирного магазина Йозеф Кюблбек и Оливер Сторц. У Сторца и Кюблбека дома две таксы — Сеппи и Мони.

Среди экспонатов, выставленных в двух залах, есть таксы из фарфора, таксы-открывалки, таксы-елочные украшения и репродукция рисунка Пабло Пикассо, где он изобразил таксу по кличке Лумп.

Владельцы музея рассказывают, что коллекционировали связанные с таксами вещи на протяжении 20 лет.

DW отмечает, что таксы очень популярны в Пассау. В городе есть пиццерия, где делают «таксопиццу, и булочная, где пекут крендели в форме собаки.

У проекта Сторца и Кюблбека нашлись и критики. Некоторые считают, что такой музей не имеет никакого отношения к культуре, а бывший глава Баварского государственного управления по защите памятников Эгон Грейпл заявил, что Пассау стал похож на открытку. Он жаловался, что в Пассау полно сувенирных магазинов, зато мясника там теперь не найти.

Таксы — одна из старейших немецких пород собак, первые упоминания о которой можно найти в документах XVI века, отмечает DW. Тогда их разводили исключительно для охоты.