Синоптики предупреждают южноуральцев о гололедице и снегопадах 2 апреля

В ночь на понедельник в большинстве районов прогнозируется небольшой, местами — умеренный, а на крайнем западе — сильный снег, также возможны слабые метели, на дорогах гололедица, отдельные порывы юго-западного — западного ветра до 10−15 метров в секунду, будет минус 4−9, в низинах — до 13 градусов.