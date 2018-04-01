Синоптики предупреждают южноуральцев о гололедице и снегопадах 2 апреля
Днем в понедельник ожидается повышение температуры воздуха до восьми градусов.
Днем в понедельник ожидается повышение температуры воздуха до восьми градусов.
Синоптики предупреждают южноуральцев о гололедице и снегопадах 2 апреля 2018 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В ночь на понедельник в большинстве районов прогнозируется небольшой, местами — умеренный, а на крайнем западе — сильный снег, также возможны слабые метели, на дорогах гололедица, отдельные порывы
Днем 2 апреля ожидается повышение температуры воздуха до плюс пяти, на юге — восьми градусов, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.
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