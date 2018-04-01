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13:20 (мск), источник: dostup1.ru

Синоптики предупреждают южноуральцев о гололедице и снегопадах 2 апреля

Днем в понедельник ожидается повышение температуры воздуха до восьми градусов.

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Источник: РИА "Новости"

Синоптики предупреждают южноуральцев о гололедице и снегопадах 2 апреля 2018 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на понедельник в большинстве районов прогнозируется небольшой, местами — умеренный, а на крайнем западе — сильный снег, также возможны слабые метели, на дорогах гололедица, отдельные порывы юго-западного — западного ветра до 10−15 метров в секунду, будет минус 4−9, в низинах — до 13 градусов.

Днем 2 апреля ожидается повышение температуры воздуха до плюс пяти, на юге — восьми градусов, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

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