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13:19 (мск), источник: АиФ Омск

В начале рабочей недели в Омской области потеплеет до +7 градусов

В Омской области сохранится ветреная погода.

В начале рабочей недели на территорию Омской области придёт потепление. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Однако в ночные часы сохранится морозная погода.

Так, в понедельник, 2 апреля, по данным по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», температура воздуха ночью −7…−12 градусов, при прояснении до -18. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Днём потеплеет до +2 градусов. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Ночью и днём будет идти снег. Атмосферное давление будет падать.

Во вторник, 3 апреля, ночью местами небольной снег. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью −6… −11 градусов, при прояснении до -16, днём −2… +3 градусов.

В среду, 4 апреля, ночью будет идти небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с, в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью −5… −10 градусов., при прояснении до -15, днём +2… +7 градусов.

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