В начале рабочей недели в Омской области потеплеет до +7 градусов
В Омской области сохранится ветреная погода.
В Омской области сохранится ветреная погода.
В начале рабочей недели на территорию Омской области придёт потепление. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Однако в ночные часы сохранится морозная погода.
Так, в понедельник, 2 апреля, по данным по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», температура воздуха ночью −7…−12 градусов, при прояснении до -18. Ветер
Во вторник, 3 апреля, ночью местами небольной снег. Ветер западный,
В среду, 4 апреля, ночью будет идти небольшой снег. Ветер
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