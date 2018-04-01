В начале рабочей недели в Омской области потеплеет до +7 градусов

В начале рабочей недели на территорию Омской области придёт потепление. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Однако в ночные часы сохранится морозная погода.

Так, в понедельник, 2 апреля, по данным по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», температура воздуха ночью −7…−12 градусов, при прояснении до -18. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Днём потеплеет до +2 градусов. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Ночью и днём будет идти снег. Атмосферное давление будет падать.

Во вторник, 3 апреля, ночью местами небольной снег. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью −6… −11 градусов, при прояснении до -16, днём −2… +3 градусов.