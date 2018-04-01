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13:22 (мск), источник: РИА Крым

Вслед за штормом: на Крым обрушатся ливни и град

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. В понедельник, 2 апреля, в Крыму ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Ранее синоптики предупредили об усилении в воскресенье, 1 апреля, южного ветра до 20−25 м/с.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением активного холодного фронта Атлантического циклона 2 апреля в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра, 17−22 м/с», — рассказали в ведомстве.

В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила во время непогоды. Так, при выпадении обильных осадков следует воздержаться от поездок и по возможности оставаться дома или на работе.

Рекомендуется закрыть окна и балконы, а на подворье закрепить слабо установленные конструкции. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, крупных деревьев.

«Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень», — советуют в пресс-службе.

Тем, кто планирует поездку через Керченскую паромную переправу, следует следить за изменениями в ее работе на сайте оператора — ООО «Морская дирекция».

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