Жители Волоколамского района вышли на митинг против полигона «Ядрово»

Основное требование митингующих — закрытие полигона «Ядрово». Жителям раздали воздушные шарики с надписями «Нет свалке “Ядрово”. Мы за чистый воздух».

Мероприятие охраняют представители полиции.

21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По состоянию на 26 марта, за медицинской помощью с момента выброса обратились 222 ребенка и 93 взрослых.

В ночь на 28 марта возле полигона «Ядрово» было вновь зафиксировано кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода. В результате 28 марта районное управление системой образования рекомендовало перенести занятия на 10:00. С 21 марта дети посещают школу по усмотрению родителей.

В ночь на 29 марта в Волоколамском районе дважды за ночь фиксировались превышения предельно допустимой концентрации сероводорода. С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к ЧС.