Волоколамск сейчас. Митинг против свалки «Ядрово». pic.twitter.com/0HmzdZmkdZ— Olya Guseva (@GusevaOlyaa) 1 апреля 2018 г.
Жители Волоколамского района вышли на митинг против полигона «Ядрово»
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Митинг против полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово» начался в центре Волоколамска, жители заполнили площадь у здания администрации Волоколамского района Московской области, передает корреспондент «Интерфакса».
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