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13:05 (мск), источник: Интерфакс

Жители Волоколамского района вышли на митинг против полигона «Ядрово»

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Митинг против полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово» начался в центре Волоколамска, жители заполнили площадь у здания администрации Волоколамского района Московской области, передает корреспондент «Интерфакса».

Основное требование митингующих — закрытие полигона «Ядрово». Жителям раздали воздушные шарики с надписями «Нет свалке “Ядрово”. Мы за чистый воздух».

Мероприятие охраняют представители полиции.

21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По состоянию на 26 марта, за медицинской помощью с момента выброса обратились 222 ребенка и 93 взрослых.

В ночь на 28 марта возле полигона «Ядрово» было вновь зафиксировано кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода. В результате 28 марта районное управление системой образования рекомендовало перенести занятия на 10:00. С 21 марта дети посещают школу по усмотрению родителей.

В ночь на 29 марта в Волоколамском районе дважды за ночь фиксировались превышения предельно допустимой концентрации сероводорода. С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к ЧС.

Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон. Пока было уменьшено количество свозимых на «Ядрово» отходов — он будет принимать их до 14 апреля. На свалке размещены аэрозольные пушки, также запланирована установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.

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Во время загрузки произошла ошибка.
12:57 (мск)© Ньюстюб
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