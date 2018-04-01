В Новосибирске умер известный академик РАН Владимир Накоряков

Владимир Елиферьевич Накоряков скончался сегодня на 83 году жизни. Он был известным ученым, в прошлом ректором НГУ и директором Института теплофизики СО РАН. О смерти академика сообщают в пресс-службе Сибирского отделения Российской академии наук, прощание с Владимиром Накоряковым состоится во вторник в Доме ученых СО РАН, точное время начала церемонии будет известно позже.

Владимир Елиферьевич известен своими работами в области теплофизики и гидродинамики, несколько лет он занимал должность заместителя председателя президиума Сибирского отделения АН СССР. Он подготовил 45 докторов наук и более 200 кандидатов наук. Имеет множество наград всероссийского уровня, являлся членом редколлегий десяти международных и отечественных журналов.

Одно из последних больших интервью Владимир Накоряков дал пресс-службе Новосибирского государственного университета, ректором которого был в 80-ые годы. Он рассказал собеседнику о том, что в старших классах мечтал стать известным спортсменом, об обязанностях эксперта Нобелевского комитета, ведь он им являлся 4 года, о работе в должности ректора и сложностях воспитания современных студентов: