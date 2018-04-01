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13:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске умер известный академик РАН Владимир Накоряков

Прощание с ним состоится во вторник.

Владимир Елиферьевич Накоряков скончался сегодня на 83 году жизни. Он был известным ученым, в прошлом ректором НГУ и директором Института теплофизики СО РАН. О смерти академика сообщают в пресс-службе Сибирского отделения Российской академии наук, прощание с Владимиром Накоряковым состоится во вторник в Доме ученых СО РАН, точное время начала церемонии будет известно позже.

Владимир Елиферьевич известен своими работами в области теплофизики и гидродинамики, несколько лет он занимал должность заместителя председателя президиума Сибирского отделения АН СССР. Он подготовил 45 докторов наук и более 200 кандидатов наук. Имеет множество наград всероссийского уровня, являлся членом редколлегий десяти международных и отечественных журналов.

Одно из последних больших интервью Владимир Накоряков дал пресс-службе Новосибирского государственного университета, ректором которого был в 80-ые годы. Он рассказал собеседнику о том, что в старших классах мечтал стать известным спортсменом, об обязанностях эксперта Нобелевского комитета, ведь он им являлся 4 года, о работе в должности ректора и сложностях воспитания современных студентов:

— Глобальная информатизация отняла у нового поколения самое ценное — память. Сейчас очень тяжело заставить человека запомнить самому даже мелочь вроде физической формулы. Куда проще пару раз тыкнуть пальцем в экран, чем выучить. Но я нашел свой способ заставить молодых людей развивать память. Как увижу, что кто-то что-то отказывается запоминать, прошу прочитать, например, повести Белкина до завтрашнего дня. На следующие сутки спрашиваю у него подробности их содержания.

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