В Новосибирске умер известный академик РАН Владимир Накоряков
Прощание с ним состоится во вторник.
Прощание с ним состоится во вторник.
Владимир Елиферьевич Накоряков скончался сегодня на 83 году жизни. Он был известным ученым, в прошлом ректором НГУ и директором Института теплофизики СО РАН. О смерти академика сообщают в
Владимир Елиферьевич известен своими работами в области теплофизики и гидродинамики, несколько лет он занимал должность заместителя председателя президиума Сибирского отделения АН СССР. Он подготовил 45 докторов наук и более 200 кандидатов наук. Имеет множество наград всероссийского уровня, являлся членом редколлегий десяти международных и отечественных журналов.
Одно из последних больших интервью Владимир Накоряков дал
— Глобальная информатизация отняла у нового поколения самое ценное — память. Сейчас очень тяжело заставить человека запомнить самому даже мелочь вроде физической формулы. Куда проще пару раз тыкнуть пальцем в экран, чем выучить. Но я нашел свой способ заставить молодых людей развивать память. Как увижу, что
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